Die Führungsfigur der Demokratiebewegung in Belarus über mögliche Fehler des Westens, die Stationierung von Atomwaffen und den Untergrundkampf in ihrem Land.

Berlin Frau Tichanowskaja, bei Ihrem Besuch in Berlin diese Woche haben Sie gesagt, dass es Ihnen Hoffnung gibt, die Überreste der Mauer zu sehen. Warum?

Die Berliner Mauer ist heute ein Symbol von Widerstand und Hoffnung. Die Menschen in der DDR haben lange darauf hingearbeitet, sie endlich einzureißen. So geht es auch den Menschen in Belarus. In unserem Land ist die Mauer unsichtbar, aber wir kämpfen. Wir geben nicht auf. Diese Hartnäckigkeit ist unsere Waffe. Und wir werden die Mauer in unserem Land einreißen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen