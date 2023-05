Tag des Sieges Militärparade in Moskau – Flugshow und Präsentation moderner Kampfpanzer fallen aus

Historischer T-34-Kampfpanzer in Moskau am 9. Mai 2023

Chisinau Die letzten Militärfahrzeuge rollen über den Roten Platz im Zentrum Moskaus, dann erhebt sich Russlands Staatschef Wladimir Putin von seinem Sitz. Er schüttelt den anwesenden Veteranen, die nicht weit vom Präsidenten sitzen, die Hände, dann schreitet er mit den wenigen ausländischen Staatschefs, die für die Feierlichkeiten angereist sind, über den Platz zwischen Kreml, Basilius-Kathedrale und dem staatlichen historischen Museum.

Überschattet von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben in Moskau am Dienstagmorgen die traditionellen Feierlichkeiten zum 78. Jahrestag des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland begonnen, einschließlich der alljährlichen Militärparade. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten Tausende Soldaten auf.

Mit der Parade will der Kreml seine militärische Macht demonstrieren. Doch die massiven Sicherheitsvorkehrungen zeigen ein zutiefst beunruhigtes Moskau. In über 20 russischen Städten wurden ähnliche Feierlichkeiten abgesagt.

Auch auf die Flugshow wurde in diesem Jahr verzichtet, obwohl die Wetterbedingungen passend gewesen wären. Das Militär präsentierte vor allem gepanzerte Radfahrzeuge, insgesamt fiel die Vorführung militärischer Ausrüstung kleiner aus als in der Vergangenheit. Kampfpanzer fehlten, mit Ausnahme des historischen T-34.

Traditionell sind Kampfpanzer Teil der Parade. In den vergangenen Jahren wurde in Moskau vor allem das neueste Panzer-Modell Armata (T-14) präsentiert. Im April hatten russische Medien darüber berichtet, dass der Armata erstmals in Russlands Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werde.

Militärparade in Moskau: Putin macht erneut Westen für Ukraine-Krieg verantwortlich

Schon im Vorfeld hatten Militärbeobachter kommentiert, dass unklar sei, welches militärische Gerät Russland präsentieren wolle, da große Teile des Materials der russischen Truppen in der Ukraine gebraucht werden – oder bereits zerstört sind. Offiziellen russischen Angaben zufolge sollen insgesamt mehr als 10.000 Soldaten aufmarschiert sein und 125 Einheiten Militärtechnik gezeigt haben.

Spekulationen über Absage der Parade wegen Drohnenvorfall

Insbesondere nach einem Drohnenvorfall am Kreml war in den vergangenen Tagen immer wieder spekuliert worden, ob die Parade tatsächlich stattfindet oder doch aus Sicherheitsgründen abgesagt wird. In der Nacht zum vergangenen Mittwoch waren zwei Drohnen bis zum Kreml-Gelände vorgedrungen.

Wladimir Putin

Über der Kuppel des Senatspalasts konnten sie von der Luftabwehr zum Absturz gebracht werden. Moskau macht Kiew für den angeblichen Anschlagsversuch auf Putin verantwortlich. Die Ukraine weist das zurück und spricht von einer russischen Inszenierung.

Mit besonderer Spannung erwartet wurde Putins Rede. Der russische Präsident wiederholte in seiner zehnminütigen Ansprache weitgehend bekannte Positionen. Auf die Herausforderungen, vor denen Russland angesichts der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive steht, ging er nicht ein, stattdessen warf er dem Westen vor, Russland zerstören zu wollen. „Gegen unser Vaterland wird ein echter Krieg geführt“, behauptete er. Die westliche Elite säe Hass und Russophobie. „Sie versuchen, unser Land zu zerstören.“ Bislang vermied der Kremlchef den Begriff „Krieg“ und sprach stets von einer „militärischen Spezialoperation“, um den Angriff auf die Ukraine zu beschreiben.

Zugleich beschwor Putin die Einigkeit der russischen Bevölkerung. „Alle im Land sind vereint, um unsere Helden zu unterstützen.“ Mit Blick auf den gegen das Nachbarland geführten Krieg sagte er: „Wir sind stolz auf die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation in der Ukraine.“

Staatsoberhäupter aus Zentralasien angereist

Rückhalt boten Putin vor allem die zentralasiatischen Staatschefs. Im vergangenen Jahr hatte der Kreml nicht einmal Einladungen an ausländische Staatsoberhäupter ausgesprochen, in diesem Jahr waren die Staatsoberhäupter von Belarus, Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan und Armenien anwesend. Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew war seit Beginn des groß angelegten russischen Angriffs auf die Ukraine im vergangenen Februar stärker auf Distanz zu Russland gegangen, reiste aber trotzdem an. Zudem streiten beide Länder über Energielieferungen.

In seiner Rede sagte Putin mit Blick auf seine Gäste, es sei „sehr wichtig“, dass die Staats- und Regierungschefs der Länder der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) zusammengekommen seien. Die 1991 gegründete Organisation vereint verschiedene Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Er sehe darin eine „dankbare Haltung gegenüber der Leistung unserer Vorfahren: Sie haben zusammen gekämpft und zusammen gesiegt“. Vertreter der übrigen GUS-Mitgliedstaaten Aserbaidschan und Moldau waren allerdings nicht anwesend.

Der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev, der kasachische Präsident Qassym-Schomart Toqajew und Kreml-Chef Wladimir Putin

Russland intensiviert Angriffe auf die Ukraine

Im Vorfeld des „Tags des Sieges“ hat die russische Armee die Angriffe auf die Ukraine seit Beginn des Monats erneut intensiviert. In der Nacht auf Dienstag war das Hauptziel der Attacken die Hauptstadt Kiew. Nach ukrainischen Angaben wurden allerdings 23 der 25 abgefeuerten Marschflugkörper von der Flugabwehr zerstört, es habe keine Opfer und wenige Schäden gegeben. In der Nacht zuvor hatte Russland bei einem Angriff auf die Hafenstadt Odessa im Süden der Ukraine ein Lager des Roten Kreuzes zerstört und einen zivilen Wachmann getötet.

Der Chef der Militärverwaltung von Kiew, Serhij Popko, brachte die jüngste Angriffswelle in Zusammenhang mit dem Gedenktag in Moskau. Russland versuche, an diesem Tag „so viele Zivilisten zu töten wie möglich“, schrieb er auf Telegram. Seine Einschätzung: „Wie an der Front ist der Plan des Aggressors nicht aufgegangen.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kam am Dienstagmorgen in Kiew an und twitterte bei ihrer Ankunft, es sei gut, zurück in der ukrainischen Hauptstadt zu sein. „Wo die Werte, die uns wichtig sind, jeden Tag verteidigt werden.“ Die Ukraine feiert seit diesem Jahr am 9. Mai den Europatag und das Ende des Zweiten Weltkriegs. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte dies als ein Zeichen der weiteren Annäherung an Europa angekündigt.

