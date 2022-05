Tagebuch aus der Ukraine Vom Tech-Unternehmer zum Soldaten: „Sobald du verstehst, wofür du kämpfst, wird es erträglich“

Yuriy Kaminovskyy ist 30 Jahre alt und Geschäftsführer und Mitgründer des ukrainischen Software-Start-ups Lionwood. Seit Kriegsbeginn hat er in seinem Büro in Lwiw mehrere Hundert Flüchtlinge beherbergt und die ukrainische Armee mit Lebensmitteln und Schusswesten versorgt. Seit rund einem Monat wird er zum Soldaten ausgebildet. Das Handelsblatt steht mit ihm seit mehreren Monaten in Kontakt.

Ich bin Scharfschütze. Während des Militärtrainings sitze ich zwei Tage lang auf einer Stelle, ohne Essen und ohne Schlaf. Die ukrainischen Soldaten überwachen das, wir proben unter realen Bedingungen. Als Scharfschütze musst du wachsam sein. Häufig werde ich aufgefordert: „Finde diese Leute und töte sie.“ Es ist schwer, Menschen ausfindig zu machen, die mehr als einen Kilometer entfernt sind.

Nach zwei Tagen folgen weitere Trainingseinheiten. Wir lernen, verletzte Kameraden medizinisch zu versorgen oder unsere Waffen zu reinigen. Andere Trainingsgruppen – ich habe es in meinem Video gesehen – lernen, mit dem Messer zu kämpfen. Denn Kriegsmaterial ist noch immer knapp. In Mariupol nutzt unsere Armee die Waffen der getöteten russischen Soldaten. Die ukrainische Armee ist nicht so stark. Russland hat mehr als 20 Jahre Krieg mit anderen Ländern geführt, sie haben mehr Erfahrung.

„Die Unterkunft ist nicht für normales Leben gemacht“

Bevor mich die Regierung zum Militärdienst einzog, dachte ich, es wird hart. Körperlich ist es das auch – es ist verdammt hart. Aber sobald du verstehst, wofür du kämpfst, wird es erträglich.

Es ist wirklich cool, dass wir trainieren. Ich habe Freunde in der Armee gefunden. Es ist egal, was du vor dem Krieg gemacht hast – beim Militär sind alle gleich. Ich habe zum Glück in den vergangenen zehn Jahren viel Sport getrieben, deshalb kann ich mit den körperlichen Strapazen umgehen. Die Angst aber bleibt. Wir wissen nie, ob und wann die russischen Truppen unser Ausbildungslager attackieren. Jeden Tag gibt es mehrere Bombenalarme.

Lionwood, die Firma von Kaminovskyy, und seine Mitarbeiter spenden jeden Tag Tausende Dollar für Lebensmittel und Kleidung. (Foto: Lionwood) Yuriy Kaminovskyy (links) übergibt Hilfsgüter

Wir verstecken uns dann. Sind wir mehr als zwei Kilometer von der Baracke entfernt, verstecken wir uns draußen auf der Erde. Sind wir nah genug am Haus, verschanzen wir uns dort. Die Unterkunft ist nicht für normales Leben gemacht. Es ist kalt, besonders dann, wenn wir im Wald trainieren. Wir wechseln den Standort alle fünf Tage, denn wir müssen lernen, innerhalb und außerhalb der Stadt zu kämpfen.

Neue Geschäftsstandorte in Polen und Spanien

Wo sie mich hinschicken, darf ich niemandem verraten, nicht einmal meiner Frau oder meinem Bruder. Denn wenn die Russen den Standort der Ausbildungszentren erfahren, schicken sie Raketen und töten uns. Das ist 200 Kameraden in Lwiw passiert. Es gibt Tausende Trainingscenter in der Ukraine. In Vorkriegszeiten haben knapp 3000 Mann an einem Standort Militärtraining erhalten – jetzt sind wir 100. Der Grund ist einfach: Wenn eine Einheit angegriffen wird, ist der Verlust für die ukrainische Armee geringer.

Gerade bin ich zu Hause auf Heimaturlaub und arbeite in meinem Unternehmen Lionwood. Wir machen Scherze, meine Kollegen sagen, ich habe zwei Jobs. Das Geschäft läuft gut, trotz des Kriegs. Wir haben viel zu tun, jeden Tag stellen wir neue Softwareentwickler ein. Kürzlich haben wir zusätzliche Standorte in Polen und Spanien eröffnet.

Ein Teil unserer weiblichen Teammitglieder ist dorthin gegangen, die neuen Angestellten fangen direkt dort an. Unsere Kunden vor Ort haben uns unterstützt, die Büros aufzubauen. Die Angestellten, die das Land nicht verlassen haben, schlafen teilweise mit ihrer Familie hier im Büro. Lebensmittel und Benzin werden wieder knapp. Denn normalerweise leben in Lwiw etwa 700.000 Menschen, jetzt sind es mehr als eine Million.

„Ich habe keine Angst zu sterben, aber ich habe Angst, dass mein Sohn mich nie wiedersehen wird“

Wann ich zur nächsten Trainingseinheit aufgerufen werde, weiß ich nicht. Jeden Moment kann das Telefon klingeln. Ich weiß nur, dass sie 18 Tage lang dauert – bisher dauerten sie zwischen fünf und zehn Tage. Das hybride System der Regierung ist klug. Es besagt, die Soldaten neben ihrer Tätigkeit im Militär regelmäßig nach Hause zu schicken, damit sie dort ihrer ursprünglichen Arbeit nachgehen können.

Die Wirtschaft ist am Boden, die Ukraine verliert Milliarden Dollar jedes Jahr. Wir müssen die Wertschöpfung aufrechterhalten. Wenn wir keine Produkte exportieren, dann kriegen wir auch kein Geld. Die Regierung hat verstanden: Wir brauchen Soldaten und Geld.

Meine Frau und mein Sohn werden in den nächsten Tagen nach Europa aufbrechen. Ich schicke sie nach Spanien oder Italien, die Länder sind weit genug vom Krieg entfernt. Unsere Nachbarländer sind nicht sicher, weil die russischen Medien das Gerücht verbreiten, dass sie uns vermeintlich unterstützen. Die beiden werden das Auto nehmen, ich habe zum Glück noch Benzin für 500 Kilometer. Viele Ukrainer teilen das Schicksal, unsere Ehefrauen weinen jeden Tag. Ich habe keine Angst, getötet zu werden, aber ich habe Angst, dass mein Sohn mich nie wiedersehen wird. Er ist gerade ein Jahr alt.

