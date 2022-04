Tagebuch aus der Ukraine Vom Unternehmer zum Flüchtlingshelfer: „3000 Menschen haben in meinem Büro gelebt“

Düsseldorf Yuriy Kaminovskyy führt per Smartphone-Video durch sein Büro: Ein großer Raum mit Schreibtischen, an der Wand lehnen zusammengeklappte Feldbetten, im Konferenzraum stapeln sich Matratzen und Kissen. Einige Schreibtische sind besetzt. Der 30-Jährige ist Geschäftsführer und Mitgründer von Lionwood, einem ukrainischen Software-Start-up.

Seit Kriegsbeginn koordiniert Kaminosvkyy den Transport von Hilfsgütern und beherbergt Flüchtlinge in seinen Büroräumen in der ukrainischen Stadt Lwiw. 3000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, haben im vergangenen Monat dort Zuflucht gesucht. Das Handelsblatt steht seit mehreren Wochen in engem Kontakt mit dem Unternehmer. Hier dokumentiert er seine Erlebnisse.

Als der Krieg am 24. Februar um 3.40 Uhr anfing, habe ich geschlafen. Es war wirklich schlimm. Mein Sohn Marin ist gerade erst elf Monate alt. Meine Familie ist aus Kiew zu uns nach Lwiw geflohen.

Im Unternehmen haben wir uns die Aufgaben aufgeteilt. Ich sorge für die Flüchtlinge, während die anderen Gründer sich um das Geschäft kümmern. Ich bekomme täglich 1000 Anrufe, in fast allen bitten Menschen um Hilfe. Ich esse nur noch einmal am Tag, schlafe fünf Stunden – es ist einfach keine Zeit.

Wir fahren jeden Tag Flüchtlinge mit unseren Pkw zur polnischen Grenze, die ist ungefähr 65 Kilometer entfernt. Leider ist die Straße einen Kilometer vorher gesperrt, den Rest müssen wir laufen. Auf dem Rückweg bringen wir Lebensmittel und andere Dinge mit. Unser Büro haben wir in ein Flüchtlingslager verwandelt.

So viele Menschen kommen nach Lwiw, vor allem Frauen und Kinder. Ihnen ist immer noch die Angst ins Gesicht geschrieben, sie haben kein Geld, keine Sachen bei sich. Wir kaufen ihnen alles Nötige, geben Ihnen Kaffee und etwas zu essen. Jeden Tag sind es 200 Menschen, die bei uns einziehen. In der Regel bleiben sie ein bis zwei Tage.

Improvisierte Flüchtlingsunterkunft: Yuriy Kaminovskyy beherbergte rund 200 Ukrainerinnen und Ukrainer pro Nacht. (Foto: Lionwood) Betten und Matratzen im Büro

29. März 2022, viereinhalb Wochen nach Kriegsbeginn

Die Situation hat sich verbessert. Vor fünf Tagen haben die letzten Flüchtlinge unser Büro verlassen. Sie wurden in angrenzende Schulen gebracht. Dort werden sie versorgt.

Seit Kriegsausbruch haben etwa 3000 Flüchtlinge bei uns gelebt. Jetzt müssen wir die Wände neu streichen und wollen unser Büro wieder in einen Arbeitsplatz verwandeln. Im Konferenzraum liegen noch Matratzen und Kissen.

Wir müssen wieder anfangen zu arbeiten, denn die Hilfsgüter, die wir an die Armee spenden, sind teuer. Wir haben 70 Schusswesten an die Soldaten gespendet, eine kostet über 1000 Dollar. Jeden Tag geben wir weitere Hilfsgüter an Schulen und Polizeistellen. Insgesamt haben wir in diesem Monat 200.000 Euro dafür ausgegeben. Für unser Unternehmen ist das sehr viel. Wir wollen den Krieg gewinnen, deshalb tun wir das gerne. Niemand denkt gerade darüber nach, sich ein Auto oder ein Haus zu kaufen.

Vor allem Frauen und Kinder suchten bei Lionwood Zuflucht. (Foto: Lionwood) Spielende Kinder

Die positive Seite ist: Wir konnten unser Geschäft an anderen Standorten fortsetzen. Mein Bruder, der CEO, führt die Geschäfte von Slawske aus, 150 Kilometer von Lwiw entfernt. Wenn einer von uns beiden ein Problem hat, kann der andere den Betrieb aufrechterhalten. Viele Kunden finden unsere Initiative toll. Sie schreiben uns „You guys are so cool“. Wir konnten selbst fünf neue Mitarbeiter einstellen.

Nachdem die Flüchtlinge ausgezogen sind, will Yuriy Kaminosvkyy Matratzen und Kissen an Schulen weitergeben. (Foto: Lionwood) Decken- und Kissenstapel

Ich selbst bin erleichtert – und müde. In der Nacht war wieder Fliegeralarm. Mehr als eine Stunde haben wir im ersten Stock, dem sichersten Ort der Wohnung, ausgeharrt – in der Hoffnung, dass nichts passiert. Vor zwei Tagen habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie nur vier Kilometer entfernt Raketen ein Gebäude treffen. Ich habe große Angst.

In den vergangenen beiden Wochen habe ich pro Nacht nur drei bis vier Stunden geschlafen. Ich habe tagelang nichts gegessen, weil zu viel zu tun war. Lebensmittel waren ohnehin knapp. Viele, die bei uns ankamen, hatten drei Tage weder gegessen noch getrunken. Ich habe geholfen, sie ins Krankenhaus zu bringen. Wir brauchten pro Tag viele Kilogramm Lebensmittel. Die zu beschaffen war fast unmöglich. Wir haben umliegende Restaurants um Hilfe gebeten. Sie haben uns Essen gespendet.

Wie es weitergeht, wissen wir nicht. Aber wenn ich zurückblicke, wird mir eines klar: Es war nur eine Frage der Zeit, bis Russland die Ukraine angreift. Viele russische Soldaten waren jahrelang in Donezk und Lugansk stationiert. Seit acht Jahren herrscht in meinem Land Krieg.

