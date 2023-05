Taiwan Chinas Flugzeugträger „Shandong“ in Straße von Taiwan

Laut der Regierungsangaben ist der Flugzeugträger an der inoffiziellen Grenzlinie zwischen Taiwan und China geblieben. Acht Kampfjets haben diese in den letzten 24 Stunden überquert.

Ein chinesischer Flugzeugträger hat die Straße von Taiwan durchquert. (Foto: imago stock&people) Flugzeugträger

Taipeh Der chinesische Flugzeugträger „Shandong“ hat nach Angaben der taiwanischen Regierung am Samstag die Straße von Taiwan passiert. Er sei in Begleitung zweier Schiffe gewesen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit.

Die 2019 in Dienst gestellte „Shandong“ sei gegen Mittag in nördlicher Richtung durch die wichtige Schifffahrtsstraße gefahren und dabei an deren Mittellinie geblieben. Diese gilt als inoffizielle Grenze zwischen Taiwan und China. Die Volksrepublik beansprucht Taiwan als eigenes Territorium. Die Spannungen rund um die Insel haben sich in den vergangenen Monaten deutlich erhöht.

Taiwans Militär habe die chinesischen Schiffe mit eigenen Schiffen und Flugzeugen genau beobachtet und angemessen reagiert, erklärte das Ministerium weiter. Zudem hätten in den vergangenen 24 Stunden acht chinesische Kampfflugzeuge die Mittellinie der Meerenge überquert. Dies geschieht regelmäßig seit den chinesischen Manövern im vergangenen August. Vom Verteidigungsministerium in Peking war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die „Shandong“ hatte auch an den chinesischen Militärübungen rund um Taiwan im vergangenen Monat teilgenommen. Bei dem dreitägigen Manöver hatte das chinesische Militär unter anderem die Blockade Taiwans durch Schiffe und Flugzeuge geübt sowie Präzisionsangriffe auf wichtige Ziele auf Taiwan selbst sowie in den umliegenden Gewässern simuliert.

China hat in den vergangenen drei Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan verstärkt. Die Volksrepublik hat auch nie auf eine Anwendung von Gewalt verzichtet, um Taiwan unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Status Taiwans, das nur von wenigen und vor allem kleinen Ländern als unabhängig anerkannt wird, ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den USA und China.

