Taiwan-Konflikt Erstmals seit Pelosi-Besuch fahren US-Kriegsschiffe in der Taiwan-Straße

Die geopolitische Lage zwischen Taiwan und China bleibt weiterhin angespannt. Nun entsenden die USA erstmals wieder Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße.

Die Vereinigten Staaten engagieren sich laut der US-Marine „für einen freien und offenen Indopazifik“. (Foto: AP) Schiffe bewegen sich durch die Straße von Taiwan

Taipeh Zwei US-Kriegsschiffe haben am Sonntag die Straße von Taiwan durchquert. Wie die 7. Flotte der US-Marine auf Twitter mitteilte, demonstriere die Operation der Lenkwaffenkreuzer USS Antietam und der USS Chancellorsville „das Engagement der Vereinigten Staaten für einen freien und offenen Indopazifik“.

Es ist das erste Mal seit dem Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dass die US-Streitkräfte Kriegsschiffe durch die Taiwan-Straße entsenden. Solche Einsätze dauern üblicherweise acht bis zwölf Stunden und werden von Chinas Militär stets mit Argusaugen beobachtet.

Das Verteidigungsministerium in Taipeh teilte am Sonntag in einer Stellungnahme mit, man beobachte Durchqueren der zwei US-Kriegsschiffe genau und habe keine ungewöhnlichen Aktivitäten feststellen können.

Peking betrachtet die demokratische Insel Taiwan als Teil seines Territoriums und lehnt jede Form offizieller Kontakte zwischen Taiwan und anderen Ländern ab. In den vergangenen Jahren haben immer wieder Kriegsschiffe der USA sowie von Verbündeten wie Großbritannien und Kanada die Straße von Taiwan befahren und damit den Zorn der chinesischen Führung in Peking auf sich gezogen.

Anfang August hatte die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses Taiwan besucht. Die USA unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, sind aber nach eigenem Recht verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen.

Kurz nach Pelosis Besuch reiste eine weitere Delegation mit fünf US-Kongressabgeordneten auf die Insel. Die USA betonten, Besuche von US-Kongressmitgliedern seien nichts Ungewöhnliches und stünden im Einklang mit der Ein-China-Politik der USA.

Die Volksrepublik China reagierte auf die Besuche der US-Politiker Anfang mit mehrtägigen Militärmanövern.

