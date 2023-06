Seit Monaten reden Peking und Washington kaum miteinander, ein Treffen der Verteidigungsminister hat China abgesagt. Und das Verhältnis könnte sich weiter verhärten.

Die USA hatten 2018 Sanktionen gegen den heutigen chinesischen Außenminister verhängt. (Foto: Bloomberg) Li Shangfu

Berlin, Brüssel, Peking, Washington Die Warnung aus Washington fiel eindeutig aus. „Ich bin besorgt, dass es irgendwann zu einem Zwischenfall kommen könnte, der sehr, sehr schnell außer Kontrolle geraten könnte“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag mit Blick auf den Konflikt um Taiwan und das Südchinesische Meer. „Ich würde jede Gelegenheit begrüßen, mit der Führung zu sprechen“, betonte er in Richtung der chinesischen Staatsspitze.

Austin sprach die eindringliche Warnung auf dem Weg zur wichtigsten sicherheitspolitischen Konferenz Asiens aus, dem Shangri-La-Dialog in Singapur, der am Freitag startet. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nimmt an dem dreitägigen Treffen zahlreicher Verteidigungsminister aus Europa, Asien und Amerika teil.

