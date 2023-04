Taiwan-Konflikt Paris weist Kritik an Macrons China-Aussagen zurück

Vor allem in Deutschland ist die Empörung über Macrons Äußerungen zu Europas Rolle im Taiwan-Konflikt groß. Das Weiße Haus reagiert gelassen, chinesische Medien loben den französischen Präsidenten.

In Deutschland wurden die Aussagen Macrons als Distanzierung von den USA gelesen und mitunter heftig kritisiert. (Foto: Reuters) Emmanuel Macron in China

Berlin, Paris Angesichts der heftigen Reaktion auf die Äußerungen von Emmanuel Macron zur europäischen Chinapolitik sah sich der Élysée-Palast zu einer Klarstellung genötigt: Der französische Präsident habe nur seine Positionen zur Souveränität der EU wiederholt, erklärte eine Sprecherin am Mittwoch. Außerdem sei klar: „Die USA sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Werte.“ China hingegen sei sowohl „Partner, Wettbewerber und strategischer Rivale“.

Macron hatte in zwei Interviews mit der französischen Wirtschaftszeitung „Les Échos“ und dem englischsprachigen Nachrichtenportal „Politico“ darüber gesprochen, dass Europa in der wachsenden Auseinandersetzung zwischen den USA und China seine eigenen Interessen vertreten müsse. Die EU habe kein Interesse an einer Eskalation des Taiwankonflikts.