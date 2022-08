Taiwan-Konflikt Pelosi-Reise schürt die Angst vor der nächsten globalen Krise

Nach dem Besuch der amerikanischen Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taipeh droht China mit Vergeltung. Experten befürchten eine Eskalation des Konflikts.

Die chinesische Staatsführung hatte schon im Vorfeld des Besuchs mit massiven Konsequenzen gedroht. (Foto: Reuters) Wie reagiert Peking?

New York, Tokio, Peking Nancy Pelosis Reiseprogramm in Taiwan hatte direkt mit dem kritischsten Teil begonnen. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses besuchte am frühen Mittwochmorgen europäischer Zeit das taiwanische Parlament und traf sich mit Präsidentin Tsai Ing-wen.

Die gemeinsame Pressekonferenz der Politikerinnen dürfte die Spannungen zwischen den USA und China, die Pelosis bloße Präsenz im Inselstaat ausgelöst hatte, weiter befeuern. Die 82-Jährige bekräftigte die Unterstützung Amerikas für Taiwan – die selbst verwaltete Insel vor der chinesischen Küste, die von Peking als Teil der Volksrepublik erachtet wird.

Chinas Staatsführung verurteilte Pelosis Taiwan-Besuch scharf: Sie verstoße in schwerwiegender Weise gegen das Ein-China-Prinzip, verletze böswillig die Souveränität Chinas und stelle eine unverhohlene politische Provokation dar, kritisierte Außenminister Wang Yi.

