Taiwan-Krise USA verkaufen Taiwan Waffen im Wert von einer Milliarde Dollar

Die USA betonten, dass der Deal im Einklang mit der Ein-China-Politik stehe. China sieht die Stabilität in der Region durch die Vereinbarung gefährdet.

Die USA wollen Taiwan unter anderem Luft-See-Raketen vom Typ Harpoon im Wert von 355 Millionen Dollar liefern. (Foto: Reuters) Soldaten mit Luft-See-Raketen vom Typ Harpoon

Washington In den USA nehmen Militärhilfen für das unter chinesischem Druck stehende Taiwan konkrete Formen an. Das US-Außenministerium billigte am Freitag (Ortszeit) die Lieferung von Rüstungsgütern im Volumen von 1,1 Milliarden Dollar, darunter 60 Anti-Schiffs-Raketen und 100 Raketen zur Luftabwehr.

Die Vereinbarung umfasse unter anderem Luft-See-Raketen vom Typ Harpoon im Wert von 355 Millionen Dollar und Luft-Luft-Raketen vom Typ Sidewinder im Wert von 85 Millionen Dollar, teilte das Außenministerium in Washington am Freitag mit.

Den größten Teil der Summe gibt Taiwan für ein 655 Millionen Dollar teures Radarprogramm aus, das Warnungen für die Luftverteidigung liefert. Solche Frühwarnsysteme haben an Bedeutung gewonnen, seit China seine Manöver in der Umgebung Taiwans verstärkte.

Anfang August hatte China mit einem groß angelegten Militärmanöver auf den Besuch der Präsidentin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan reagiert. Die USA ließ im Gegenzug zwei Kreuzer die Meerenge vor der Insel passieren. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen, um die Insel wieder unter seine Kontrolle zu bringen.

„Da die Volksrepublik China den Druck auf Taiwan erhöht (...) und versucht, den Status quo in der Straße von Taiwan zu verändern, stellen wir Taiwan das zur Verfügung, was es braucht, um seine Selbstverteidigungsfähigkeiten aufrechtzuerhalten", erklärte die für China und Taiwan zuständige Abteilungsleiterin im Weißen Haus, Laura Rosenberger. Die Zustimmung des US-Kongresses zu den Rüstungsexporten gilt als sicher. Biden kündigt Gipfeltreffen mit Insel-Staaten-Vertretern an Die Regierung erklärte außerdem, der Deal stehe im Einklang mit der Ein-China-Politik der Vereinigten Staaten. Sie forderte Peking auf, den militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan einzustellen und stattdessen einen Dialog mit Taiwan aufzunehmen. >> Lesen Sie hier: Neue China-Strategie: Wie Deutschland sich aus der Abhängigkeit vom wichtigsten Handelspartner lösen will Der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, warnte, die geplanten Hilfen würden die bilateralen Beziehungen und die Stabilität in der Region schwer gefährden. Unterdessen kündigte US-Präsident Joe Biden im Ringen um den Einfluss in der Pazifik-Region ein Gipfeltreffen mit Vertretern von Insel-Staaten für Ende September ab. Zu dem Insel-Gipfel in Washington hat die US-Regierung zwölf Staaten eingeladen. Darunter sind auch die Salomonen im Südpazifik. Die Inselgruppe hatte vergangenen April ein Sicherheitsabkommen mit China abgeschlossen, was in den USA Sorgen vor dem wachsenden Einfluss der Volksrepublik befeuerte. Das Gipfeltreffen solle der „Ausweitung und Vertiefung der Zusammenarbeit der Vereinigten Staaten in wichtigen Fragen wie Klimawandel, Pandemiebekämpfung, wirtschaftlicher Aufschwung, Sicherheit auf See, Umweltschutz und Förderung eines freien und offenen Indopazifiks" dienen, teilte die US-Regierung mit. Mehr: Sorge vor Forschungsspionage: CDU fordert Aus für chinesische Konfuzius-Institute