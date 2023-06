Taiwan-Streit USA und China geraten aneinander – Vorfall im Südchinesischen Meer

Washington Gerade hatten Washington und Peking damit begonnen, ihre diplomatischen Drähte zu pflegen. Im Mai gab es ein erstes Gespräch auf höherer diplomatischer Ebene nach längerer Funkstille. Doch mit dieser vorsichtigen Annäherung könnte es schon wieder vorbei sein. Der Streit um die selbstverwaltete Insel Taiwan droht, das ohnehin angespannte Verhältnis den Supermächte noch mehr zu belasten.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin warnte China am Wochenende vor einem militärischen Vorgehen gegen Taiwan. „Ein Konflikt in der Taiwanstraße wäre verheerend“, sagte Austin am Samstag beim Shangri-La-Dialog in Singapur, einer jährlichen Sicherheitskonferenz. Eine derartige Eskalation hätte Auswirkungen auf die Weltwirtschaft „in einer Weise, die wir uns nicht vorstellen können“.

Anlass waren Äußerungen von Chinas neuem Verteidigungsminister Li Shangfu, der nach seiner Ankunft in Singapur erneut mit einer Eroberung Taiwans drohte. „Wir werden niemals versprechen, von dem Einsatz von Gewalt abzusehen“, zitierten ihn chinesische Staatsmedien. „China muss vereint werden.“

In der Nacht zum Sonntag wurde zudem ein Vorfall zwischen einem chinesischen und amerikanischen Schiff im Indopazifik bekannt. Ein chinesisches Marineschiff sei auf „unsichere Weise“ in die Nähe eines amerikanischen Zerstörers gekommen, der die Straße von Taiwan durchquerte, erklärte das US-Militär.

Videoaufnahmen des kanadischen Nachrichtensenders Global News zeigten, wie das chinesische Kriegsschiff auf die USS Chung-Hoon zurast. Es kam bis auf 150 Meter an den amerikanischen Zerstörer heran, teilte das U.S. Indo-Pacific Command in einer Erklärung mit. Vor zehn Tagen waren ein chinesisches und ein amerikanisches Militärflugzeug fast zusammengestoßen.

Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nahm im Rahmen einer Asienreise an dem Shangri-La-Forum teil, bei dem Verteidigungspolitiker und Experten dabei sind. Der SPD-Politiker plädierte bei der Ankunft für einen Ausbau des deutschen Engagements im indopazifischen Raum, der wegen seiner wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bedeutung eine zentrale Rolle spiele.

China reagiert auf Austin-Rede

Der Streit um die Insel Taiwan entwickelt sich zum größten Konfliktpunkt zwischen den USA und China. Die 23 Millionen Einwohner zählende demokratische Inselrepublik hat seit mehr als sieben Jahrzehnten eine eigenständige Regierung. China betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik.

Kein Land allein dürfe die Kontrolle über gemeinsame Meereswege beanspruchen, sagte Austin. Das 2016 gefällte Urteil des Schiedsgerichts in Den Haag, das Chinas territoriale Ansprüche im Südchinesischen Meer zurückgewiesen hat, sei rechtlich bindend.

Die USA unterstützten ihre Verbündeten im Indopazifik dabei, sich Zwangsmaßnahmen durch China zu widersetzen, „Wir suchen keinen Konflikt oder Konfrontation“, sagte Austin. „Aber wir werden angesichts von Schikane und Nötigung nicht zurückschrecken.“

Das sei besonders in der Meerenge der Taiwanstraße wichtig, führte der Pentagon-Chef aus. Die USA lehnten eine „einseitige Veränderung des Status quos“ egal von welcher Seite ab. Aus seiner Sicht sei ein Konflikt aber „weder unmittelbar bevorstehend noch unausweichlich“. Die USA seien jedenfalls entschlossen, den Frieden und die Sicherheit in der für den weltweiten Schiffsverkehr und Handel so wichtigen Taiwanstraße zu bewahren.

China reagierte bereits auf die Aussagen von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und warf ihm „falsche Anschuldigungen“ vor. (Foto: AP) USA-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin

China reagierte auf die Aussagen des US-Verteidigungsministers und warf ihm „falsche Anschuldigungen“ vor. Ein Sprecher der chinesischen Delegation, Jing Jianfeng, sagte am Samstag auf der Sicherheitskonferenz, dass die Indopazifik-Strategie der USA nur die amerikanische Vorherrschaftspolitik fortsetze.

Die USA provozierten eine Konfrontation der Blöcke, sagte der Generalleutnant nach Angaben chinesischer Staatsmedien. Aus Eigennutz missachteten die USA den Wunsch der Staaten in der Region nach Stabilität und setzten andere Länder unter Druck. Auch weiteten die USA ihre Truppenstationierungen aus, hielten regelmäßig gezielte Manöver ab, provozierten und untergrüben Frieden und Stabilität.

Neues Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan

Biden hatte in der Vergangenheit nahegelegt, Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs mit US-Truppen zu Hilfe kommen zu wollen. „Ja“ antwortete der US-Präsident im Herbst auf die Frage, ob US-Soldaten Taiwan im Falle eines chinesischen Einmarsches verteidigen würden.

Kürzlich führte der China-Ausschuss des US-Repräsentantenhauses ein „war game“ durch, eine militärisches Strategiespiel für den Fall eines chinesischen Angriffs.

Offiziell betonen US-Behörden, es bestünde keine akute Gefahr. „Es ist nicht unsere Einschätzung, dass China in den Krieg ziehen will“, sagte Geheimdienstdirektorin Avril Haines im Januar im US-Kongress. Doch strategisch bereitet man sich auf alle Optionen vor, denn Taiwans Bedeutung für die globale und amerikanische Halbleiterindustrie ist immens.

Wir werden niemals versprechen, von dem Einsatz von Gewalt abzusehen. Chinas neuer Verteidigungsminister Li Shangfu

Die US-Regierung pumpt Milliarden in die eigene Chip-Produktion, auch, um sich im Falle eines Krieges unabhängig machen zu können. Gleichzeitig bemüht sich Washington um neue wirtschaftliche Bande mit Taipeh, um seine Loyalität zu unterstreichen. Erst vergangene Woche unterzeichneten die USA und Taiwan ein neues Handelsabkommen - zum Unmut Pekings.

Austin zeigte sich besorgt über den Mangel an Kommunikation zwischen den Großmächten China und den USA, deren Beziehungen auf einen Tiefpunkt gefallen sind. Besonders für die Streitkräfte und Verteidigungspolitiker beider Seiten seien offene Kommunikationsverbindungen wichtig, sagte Austin. „Der richtige Zeitpunkt für Gespräche ist jetzt.“

Funkstille der Weltmächte

Mit Blick auf eine Begegnung im Vorbeigehen am Vorabend mit General Li Shangfu sagte Austin: „Ein herzliches Händeschütteln beim Abendessen ist kein Ersatz für eine sachliche Auseinandersetzung.“ Die chinesische Seite hatte seinen Wunsch nach einem Gespräch mit dem Amtskollegen am Rande der Konferenz abgelehnt. Ein Streitpunkt ist, dass die USA den General 2018 mit Sanktionen belegt haben, deren Aufhebung Peking fordert.

Die US-Regierung bemühe sich „sehr intensiv“ um einen Dialog mit Peking, erklärte die Sicherheitsexpertin Liana Fix von der Washingtoner Denkfabrik Council on Foreign Relations. Allerdings sei China eher bereit, Gesprächskanäle zu schließen.

„Russland hat die Erfahrung des Kalten Krieges gemacht. Damals waren selbst in den gefährlichsten Situationen Kontakte notwendig, insbesondere zwischen dem Militär oder Sicherheitskräften. Diese Erfahrung fehlt China, und es scheint aus Pekinger Sicht durchaus akzeptabel zu sein, zu sagen: Nein, es findet kein Treffen oder kein Telefonat statt. Die Notwendigkeit, die Gesprächskanäle offenzuhalten, scheint in Peking nicht so stark im Bewusstsein verankert zu sein“, so Fix. „Das ist beunruhigend.“

Pistorius: „Uns ist nicht damit gedient, China zu isolieren“

Derweil fordert Verteidigungsminister Boris Pistorius verstärkte Bemühungen um eine Deeskalation im Konflikt um Taiwan. „Uns ist nicht damit gedient, China zu isolieren“, sagte der SPD-Politiker in Singapur.

Der SPD-Politiker sagte, es habe bei dem Treffen ein offenes Gespräch gegeben, geprägt von der gemeinsamen Zielsetzung, Frieden zu bewahren und Konfliktlinien zu überwinden. Das halte er „für sehr, sehr wichtig“, sagte Pistorius. „Es hilft uns nichts, die Verbindung zu kappen oder irgendjemanden zu isolieren“, sagte er.

Deswegen sei Deutschlands Linie im Indo-Pazifik auch völlig eindeutig. „Nichts, was wir hier tun, richtet sich gegen irgendjemanden, sondern richtet sich ausdrücklich aus für einen friedlichen Indo-Pazifik, der für alle offen ist und sicher ist“, sagte Pistorius.

Laut dem Verteidigungsminister habe es bei dem Treffen ein offenes Gespräch gegeben. (Foto: dpa) Boris Pistorius trifft auf seinen Amtskollegen Li Shangfu

Dennoch forderte er Li Shangfu auf, ein Ausbildungsprogramm mit Beteiligung ehemaliger deutscher Kampfpiloten zu stoppen. „Ich habe deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass diese Praxis unverzüglich beendet wird und habe ihm klar gemacht, dass er sicherlich nicht amüsiert wäre, wenn ich das meinerseits probieren würde“, sagte er.

Dieser habe sehr verhalten reagiert. „Er hat es nicht bestritten, hat aber die Bedeutung relativiert aus seiner Perspektive“, sagte Pistorius.

Ehemalige Kampfpiloten aus Deutschland sollen seit Jahren in China Militärflieger ausbilden, wie „Spiegel“ und ZDF am Freitag berichteten. Demnach soll mindestens eine Handvoll früherer deutscher Luftwaffen-Offiziere als Trainer in China beschäftigt sein.

Ihre Bezahlung lief nach diesen Berichten „offenbar in mehreren Fällen über Briefkastenfirmen auf den Seychellen“.

Auch arbeiteten demnach einige von ihnen für das Unternehmen eines enttarnten chinesischen Spions. Laut der Berichte ließen mehrere Piloten Anfragen unbeantwortet oder waren nicht erreichbar. Ein Pilot habe die Vorwürfe zurückgewiesen. Pistorius hat eine Untersuchung angekündigt.

