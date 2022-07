Taxonomie Öko-Siegel für Atomkraft? Frans Timmermans stichelt gegen Ursula von der Leyen

Der Vizepräsident der EU-Kommission treibt den Klimaschutz voran und nimmt dabei nicht immer Rücksicht auf die Präsidentin.

Brüssel Seiner Chefin Ursula von der Leyen gegenüber war es nicht besonders freundlich, was Frans Timmermans am Montag sagte: „Wäre ich allein in der Kommission, würde eine Reihe von Entscheidungen anders getroffen werden, auch diese“, sagte der Vizepräsident der Kommission bei einem Auftritt im Luxemburger Parlament.

Gemeint war der Rechtsakt zur Taxonomie, der in Luxemburg vor allem dafür kritisiert wird, dass Atomkraft dort als nachhaltig gelten soll. In Brüssel sagt man, dass es Kommissionspräsidentin von der Leyen selbst war, die auf Drängen Deutschlands und Frankreichs Gas und Atomkraft aufnehmen ließ.

Ob das erfolgreich war, entscheidet sich an diesem Mittwoch, wenn das EU-Parlament darüber abstimmt.

Ein Gewinnerthema wird die Taxonomie aber mit Sicherheit nicht mehr. Klimaschützer sprechen von Greenwashing, und durch den Krieg in der Ukraine hat die Kritik noch deutlich zugenommen.

