 Technologietransfer: So umgeht China deutsche Technologie-Regulierungen

Peking nutzt zunehmend auf alternative Methoden, um an deutsche Technologien zu kommen – und umgeht damit die schärferen Regulierungen. Experten sind alarmiert.

Berlin, Frankfurt Trotz einer immer stärkeren Regulierung kommt China weiter an begehrte deutsche Technik. Die Volksrepublik umgeht die strengeren Kontrollen, indem Peking vermehrt auf Lizenzmodelle statt auf Firmenübernahmen setzt, um so auch künftig an deutsches Know-how zu gelangen, wie Experten dem Handelsblatt erklärten.

So haben sich die deutschen Lizenzeinnahmen aus China im Jahr 2022 im Vergleich zu 2014 mehr als verdreifacht, allein von 2020 auf 2022 stiegen sie um rund die Hälfte. Das zeigt eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Es stehe im Raum, „ob sich China darüber einen neuen Weg für einen problematischen Technologietransfer erschlossen hat“, sagt IW-Forscher Jürgen Matthes. Auf die Frage, inwieweit diese Weitergabe von Know-how kontrolliert wird, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums: Man schaue, welche Möglichkeiten hier bestünden.

