Die Türkei spielt für Russland eine wichtige Rolle. Nach der Teilmobilisierung distanziert sich die Regierung nun von Putin. Selbst Kim Jong Un achtet darauf, die Distanz zu wahren.

Russlands Präsident hat am Mittwoch die Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten angekündigt. (Foto: IMAGO/SNA) Wladimir Putin

Istanbul, Peking, Berlin, Tokio Nach Verlusten der russischen Armee und einer Kriegseskalation durch Wladimir Putin achten weitere Staaten darauf, nicht als Verbündete Moskaus wahrgenommen zu werden.

Markant war eine Erklärung aus Nordkorea am 21. September: „Wir haben noch nie Waffen oder Munition nach Russland exportiert und planen auch nicht, dies zu tun“, sagte ein Beamter des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Der Vize-Präsident des Thinktanks Carnegie Endowment for Peace, Evan Feigenbaum, lästerte daraufhin in einem Tweet über Putin: „Nicht einmal Nordkorea will sich mit dem Kerl sehen lassen?“

Das US-Außenministeriums hatte kürzlich berichtet, Russland wolle in Nordkorea Millionen von Raketen und Artilleriegeschossen für den Einsatz in der Ukraine kaufen, auch wenn es keine Hinweise darauf gebe, dass das Geschäft schon abgeschlossen sei.

Türkei verurteilt Russlands Scheinreferenden in der Ukraine klar

