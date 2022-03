Telefonat mit US-Präsident Xi fordert von Biden Friedensverhandlungen mit Russland – Biden warnt China vor Hilfe für Putin

In einem zweistündigen Gespräch tauschen sich die Präsidenten Chinas und der USA zum Ukrainekrieg aus. Der Chinese gibt sich als Bewahrer des Friedens – bleibt aber undurchsichtig.

Das Telefonat am Freitag war der erste persönliche Austausch zwischen Biden und Xi seit dem ersten „Gipfeltreffen“ im November, von dem dieses Foto stammt. (Foto: AP) US-Präsident Joe Biden, Chinas Staats- und Parteichef Xi (Archiv)

New York , Peking In einem fast zweistündigen Telefonat haben sich US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping am Freitag über die Ukraine ausgetauscht. Darin hat Xi laut chinesischen Staatsmedien an den US-Präsidenten appelliert, sich gemeinsam mit der Volksrepublik für den Frieden in der Welt einzusetzen. Biden mahnte ihn, Russland nicht zu unterstützen. Es war das erste Gespräch der beiden seit November.

Xi forderte chinesischen Medien zufolge Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Oberste Priorität müssten die Fortsetzung von Gesprächen und die Vermeidung einer humanitären Katastrophe haben, sagte Xi demnach. Das westliche Verteidigungsbündnis Nato solle mit Russland Gespräche aufnehmen, um die hinter dem Krieg liegenden Konflikte zu lösen.