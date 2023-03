Um US-Sanktionen auszuweichen, ließ die Deutsche Telekom offenbar Komponenten der Chinesen einlagern. Kritiker sehen eine „aktive Kollaboration“.

Hamburg, Brüssel, Washington Die Beziehungen zwischen der Deutschen Telekom und dem chinesischen Konzern Huawei sind möglicherweise enger als bekannt. Beide Unternehmen haben nach Handelsblatt-Informationen im Jahr 2019 einen Pakt geschlossen, der US-Sanktionen umgangen haben könnte. Dem Handelsblatt liegt der unterschriebene Vertrag vor.

Das Ziel der Vereinbarung sei es gewesen, „ein potenzielles Versorgungsrisiko in Bezug auf Huawei-Produkte zu verhindern, die Komponenten aus den USA enthalten“, heißt es in dem Vertrag. Wichtige Ersatzteile sollten „in europäischen Lagerhäusern von Huawei gelagert und verwaltet“, einzelne Huawei-Geräte sogar schon vorsorglich an die Telekom geliefert werden.

Die Absicherung der Beziehung zu dem Technologie-Lieferanten mag für die Telekom betriebswirtschaftlich Sinn ergeben haben. Politisch ist sie für den Konzern, an dem der Bund wesentliche Anteile hält, brisant.

