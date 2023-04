Territorialstreit Vietnam verurteilt Chinas Fischereiverbotszone als Souveränitätsverletzung

Der Territorialstreit im Südchinesischen Meer hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. China verhängt das Verbot seit 1999 jährlich, und Vietnam widersetzt sich ihm stets.

Hanoi Vietnam hat das von China jährlich verhängte Fischereiverbot in einem großen Teil des Südchinesischen Meeres als Verletzung seiner Souveränität kritisiert. Dieses Fischereiverbot verstoße gegen Vietnams Hoheitsrechte in den eigenen Gewässern und seiner ausschließlichen Wirtschaftszone, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag in Hanoi. Er forderte die Führung in Peking auf, Vietnams Souveränität zu respektieren und "die Situation nicht zu verkomplizieren".

China verhängt das Verbot seit 1999 jährlich, und Vietnam widersetzt sich ihm stets. Nach Angaben der Volksrepublik soll das Verbot, das vom 1. Mai bis zum 16. August gilt, die nachhaltige Fischerei fördern und die Meeresökologie schützen. Allerdings verhängt China das Fischereiverbot über ein Gebiet, dass Teile der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Vietnams sowie die von beiden Ländern beanspruchten Paracel-Inseln einschließt.

Der Territorialstreit im Südchinesischen Meer hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. China beansprucht rund 90 Prozent des ressourcenreichen Gewässers für sich und liegt damit auch im Konflikt mit Gebietsansprüchen etwa der Philippinen, Bruneis, Malaysias, und Indonesiens. Die Führung in Peking untermauert ihre Ansprüche in der Region unter anderem mit einer massiven Militärpräsenz und der Aufschüttung künstlicher Inseln.