Teststarts Nordkorea feuert erneut ballistische Raketen ab

Südkorea verurteilte den Raketenstart als schwere Provokation. Zuvor hatten die USA ihre Präsenz in Meer um die koreanische Halbinsel verstärkt.

Die zwei Raketen stürzten nach ihrem Flug ins Japanische Meer. (Foto: dpa) Raketentest

Seoul Nordkorea hat seine jüngste Serie von Waffentests fortgesetzt: Das Militär feuerte nach Angaben aus Südkorea zwei ballistische Raketen ab, die östlich des Landes ins Japanische Meer stürzten. Der südkoreanische Generalstab teilte mit, die Geschosse seien um Mitternacht herum aus einem Gebiet in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden. Sie seien rund 400 Kilometer weit geflogen. Die japanische Küstenwache forderte Schiffe in den betroffenen Gebieten auf, auf herabfallende Trümmer zu achten.

Der südkoreanische Generalstab verurteilte die Raketenstarts als schwere Provokation, die den Frieden und die Stabilität in der Region bedrohe. Er teilte mit, das südkoreanische und das US-Militär arbeiteten zusammen, um ihre Überwachung der militärischen Aktivitäten Nordkoreas zu verstärken.

Nur Stunden vor den Raketenstarts teilte die südkoreanische Marine mit, ein amerikanisches U-Boot mit Nuklearantrieb - die „USS Annapolis“ – sei in einem Hafen der Insel Jeju eingetroffen. Mit der Ankunft des Schiffs demonstrieren die Verbündeten Stärke im Kampf gegen die nordkoreanischen Atomdrohungen.

In der vergangenen Woche traf das erste atomar bewaffnete U-Boot der USA seit den 80er Jahren in Südkorea ein, die „USS Kentucky“. Nordkorea reagierte auf die Ankunft des U-Boots mit Tests von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. So wollte es offenbar demonstrieren, dass es in der Lage ist, Südkorea und die stationierten US-Schiffe anzugreifen.

