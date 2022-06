 The Ellinikon: Kasino statt Flughafen-Ruine: Ein Schuss Las Vegas für Athen

Athen Was für ein Feeling: Während die Sonne sinkt und der Kellner am Infinity-Pool auf dem Dach eisgekühlte Cocktails reicht, geht der Blick über die Strände am glitzernden Saronischen Golf bis hinüber zur Insel Ägina. Im Norden kommt Piräus in Sicht, etwas weiter rechts erkennt man die Akropolis und das Wahrzeichen Athens, den Parthenon. Der sanfte Abendwind spielt mit den Wedeln der Palmen.

Noch ist es nur eine Computersimulation. Aber in etwa fünf Jahren soll die Vision Wirklichkeit sein. Ein US-amerikanisch-griechisches Firmenkonsortium hat jetzt den Zuschlag zum Bau und Betrieb des größten Hotel- und Kasinokomplexes Europa an der Athener Sonnenküste bekommen.

Anfang Juni erteilte die griechische Glücksspiel-Regulierungsbehörde (Ekaz) die Konzession für die Spielbank.

Jetzt präsentierten die Investoren in Athen ihre Pläne. Sie sehen einen Hotelturm mit mehr als 1000 Zimmern der Fünf-Sterne-Kategorie vor. Im Kasinosaal erwarten die Besucherinnen und Besuchern auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern 200 Spieltische und 2000 Automaten. Zu dem Komplex gehören ein Tagungs- und Konferenzzentrum von 24.000 Quadratmetern, ein Showtheater, Freizeitanlagen und eine Sporthalle für 10.525 Zuschauer. Dazu kommen eine international renommierte Gastronomie sowie eine Einkaufsmeile. Der Bau soll Anfang 2023 beginnen, die Eröffnung ist für 2026 geplant.

Dreimal so groß wie Monaco

Standort des geplanten Glücksspieltempels ist die Schwelle der einstigen Landebahn 33R des Athener Flughafens Ellinikon International. Er wurde im März 2001 stillgelegt. Heute wuchert Gestrüpp aus dem Beton der Runway. Einige verrostete Lichter der Runwaybefeuerung stehen noch. Auf dem Vorfeld, wo früher die Urlauberjets abgefertigt wurden, vergammeln mehrere Boeings der längst untergegangenen Olympic Airways des legendären griechischen Tycoons Aristoteles Onassis.

Das geplante Mega-Kasino ist eines der Herzstücke des Projekts „The Ellinikon“. Der griechische Immobilienentwickler Lamda Development baut auf dem Gelände des seit über zwei Jahrzehnten brachliegenden Geisterflughafens Hotels, Restaurants, Wohnungen, Büros, Sporteinrichtungen, Shoppingmalls und Strandbäder. Außerdem entsteht hier eine Parklandschaft, die größer ist als der New Yorker Central Park oder der Hyde Park in London. Für den Masterplan engagierte Lamda Development die Londoner Architekturfirma Foster + Partners.

Der Bauplatz ist ein Filetstück, wie es keine andere europäische Metropole zu bieten hat: 630 Hektar Fläche direkt an der attischen Riviera. Die Fläche ist drei Mal so groß wie das Fürstentum Monaco und in einer 15-minütigen U-Bahn-Fahrt aus der Athener Innenstadt zu erreichen. Mit einer Investitionssumme von rund acht Milliarden Euro ist Ellinikon eines der größten urbanen Entwicklungsprojekte Europas.

(Foto: Gensler) Blick auf „The Ellinikion“

Vorbild Las Vegas

Das Konzept und die Dimensionen des Kasino-Projekts erinnern an die großen Glücksspiel-, Vergnügungs- und Konferenz-Paläste im amerikanischen Las Vegas. Auch die Investition bewegt sich in einer vergleichbaren Größenordnung: 1,1 Milliarden Euro lassen sich die Entwickler das Projekt kosten. Davon entfallen 150 Millionen auf die vom Staat erteilte Kasino-Konzession.

Sie gilt für zunächst 30 Jahre. Partner des Konsortiums sind mit 49 Prozent der griechische Baukonzern GEK Terna und Hard Rock International mit 51 Prozent. Der Konzern aus dem US-Staat Florida betreibt nicht nur die berühmten Hard Rock Cafés, von denen es inzwischen fast 190 in 75 Ländern gibt, sondern auch 29 Hotels und elf Spielkasinos in Nordamerika.

Das geplante Kasino-Resort in Athen werde über 3000 neue Arbeitsplätze schaffen, verspricht Jim Allen, der Vorstandschef von Hard Rock International. „Wir freuen uns, die Reichweite von Hard Rock in der großartigen Stadt Athen weltweit weiter auszubauen“, sagte Allen bei der Präsentation in der griechischen Hauptstadt. Die Investoren versprechen „eine aufregende Mischung aus Unterhaltung, Speisen, Sport und Unterkünften, die mit speziellen Außenräumen an das mediterrane Klima angepasst sind“. Zu dem Projekt gehört auch die höchste Aussichtsterrasse in Athen, mit einem Dachpool, Bars, einem Spa und Fitnesszentrum.

Der Staat verdient mit

Das Resort könnte den ohnehin boomenden Griechenland-Tourismus in den kommenden Jahren weiter ankurbeln und vor allem die Marke des Städteziels Athen und der Athener Riviera stärken. Lamda Development berichtet bereits von einer unerwartet großen Nachfrage nach den geplanten Eigentumswohnungen. So sind schon vor dem ersten Spatenstich 75 Prozent der Luxusappartements im 200 Meter hohen Marina Tower verkauft. Lamda Development plant deshalb jetzt 1000 weitere Wohneinheiten auf dem Gelände.

Terrasse des „The Ellinikon“.

Der Kasino-Komplex soll nicht nur ausländische Touristinnen und Touristen anlocken, sondern auch einheimische Besucher. Die Griechen gelten weltweit als besonders begeisterte Zocker. Schon in der Antike huldigten sie mit Würfelspielen und Pferdewetten der Glücksgöttin Tyche. 2021 gaben die Griechinnen und Griechen 22,5 Milliarden Euro für Glücksspiele aus, doppelt so viel wie 2018. Die Glücksspielumsätze in Griechenland sind, im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, zweieinhalbmal so hoch wie in Deutschland oder Österreich.

Der Staat profitiert von der Glücksspiel-Leidenschaft seiner Bürger. Von den Umsätzen des geplanten Kasinos in Ellinikon werden pro Jahr etwa 200 Millionen Euro als Steuern, Konzessionsgebühren und Sozialversicherungsabgaben in die Kasse des Finanzministers fließen. Über die 30-jährige Laufzeit der Kasino-Konzession sind das Einnahmen von rund sechs Milliarden Euro.

