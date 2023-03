Tokio Japan zerstört neue Trägerrakete nach Fehlzündung

Die zweite Raketenstufe hatte nicht gezündet. Es ist der erste Start einer Mittelstreckenrakete des Landes seit drei Jahrzehnten.

Die Regierung in Tokio hatte erstmals seit drei Jahrzehnten am Dienstag eine neue Mittelstreckenrakete gestartet. (Foto: via REUTERS) H3 Rakete

Tokio Japan hat offiziellen Angaben zufolge die neue Trägerrakete bei ihrem Jungfernflug zerstört. Die zweite Raketenstufe hatte nicht gezündet. Die Regierung in Tokio hatte erstmals seit drei Jahrzehnten am Dienstag eine neue Mittelstreckenrakete Richtung Weltraum geschickt. Die 57 Meter hohe H3-Trägerrakete von Mitsubishi Heavy Industries hob offiziellen Angaben zufolge vom Weltraumbahnhof Tanegashima der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa ab. Der Start war im vergangenen Monat bereits wegen eines Triebwerksausfalls abgebrochen worden. An Bord befand sich ALOS-3, ein Satellit zur Landbeobachtung für das Katastrophenmanagement, der mit einem experimentellen Infrarotsensor den Start von ballistischen Raketen aus Nordkorea aufspüren sollte.

Japan rüstet vor dem Hintergrund steigender Spannungen im Indopazifik im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung massiv auf. Das Militärbudget Japans ist das drittgrößte weltweit hinter den USA und China. Nordkorea drohte Japan nach dessen milliardenschwerer Aufrüstung mit militärischen Reaktionen.

