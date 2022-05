Transatlantischer Wirtschaftspakt So wollen EU und USA gemeinsam von russischer Energie und chinesischer Technik unabhängig werden

Brüssel Die EU und die USA wollen wirtschaftlich näher zusammenrücken, um sich weniger erpressbar von autoritären Staaten wie China oder Russland zu machen. Bei den Beratungen des transatlantischen Rats für Handel und Technologie (Trade and Technology Council, kurz TTC) wollen beide Seiten kommende Woche in Paris Maßnahmen beschließen, die die Versorgungssicherheit etwa bei Solartechnik, Windkraft und kritischen Rohstoffen stärken sollen.

Zugleich stellen die US-Regierung und die EU-Kommission der Ukraine umfassende Handelserleichterungen in Aussicht, mit denen sie das Land beim Wiederaufbau unterstützen wollen. Das geht aus dem aktuellen, vom 7. Mai datierenden Entwurf der Abschlusserklärung für den TTC vor. Er liegt dem Handelsblatt vor.

„Wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben, sind starke transatlantische Verbindungen und die Zusammenarbeit in Fragen des Handels, der Technologie und der Sicherheit wichtiger denn je“, heißt es in dem Dokument. Russlands Aggression gegen die Ukraine habe zu den „schwersten Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechte auf dem europäischen Kontinent seit über 70 Jahren geführt“.

Der Ukraine sagen Amerikaner und Europäer ihre „unerschütterliche Unterstützung“ zu, und sie betonen die Bedeutung einer Vertiefung der Handelsbeziehungen zur „Milderung der durch die russische Militäraggression verursachten Verwüstungen und zur Stärkung der ukrainischen Wirtschaft gegen künftige russische Wirtschaftsaggressionen“.

Konkret versprechen die EU und die USA „die vorübergehende Abschaffung von Quoten und Einfuhrzöllen“. Sogar Maßnahmen zum Ausgleich von Preisdumping wollen Brüssel und Washington für die Ukraine aussetzen. Die EU-Kommission hatte vor zwei Wochen den Mitgliedstaaten und dem EU-Parlament vorgeschlagen, zunächst für ein Jahr alle Handelsbarrieren für die Ukraine abzuschaffen. Nun zeigen sich auch die Amerikaner zu einem ähnlichen Schritt bereit.

Für die US-Regierung von Präsident Joe Biden ist der TTC das wichtigste Forum der transatlantischen Zusammenarbeit. Washington verfolgt das strategische Ziel, das alte, vom Leitbild „Wandel durch Handel“ geprägte Globalisierungsmodell zu überwinden. Die Amerikaner wollen stärker auf die politische Verlässlichkeit von Technologielieferanten und Handelspartnern achten. Der Austausch zwischen Demokratien soll gestärkt, die Wirtschaftsbeziehungen zu autoritären Mächten sollen überprüft werden.

Anfangs waren die Europäer noch skeptisch. Die Abhängigkeiten von russischen Öl- und Gaslieferungen haben aber deutlich gemacht, wie real die Bedrohung durch ökonomische Erpressung ist. Was heute russische Energierohstoffe sind, könnte beim nächsten Konflikt Hightech aus China sein. Gerade im Bereich der grünen, also klimafreundlichen Technologien drohen gefährliche Abhängigkeiten – und diese wollen die EU und die USA nun gemeinsam reduzieren.

Gewaltige Investitionen in Solaranlagen nötig

Die transatlantischen Partner machen eine „starke Angebotskonzentration und Marktengpässe“ im Solarsektor aus, die „ein Risiko für die Energiesicherheit“ darstellten. Photovoltaik sei für zwei Drittel der Weltbevölkerung die billigste Form von neu installierter Energie, heißt es in dem Dokument.

Sowohl in der EU als auch in den Vereinigten Staaten seien für den Klimaschutz gewaltige Investitionen in Solaranlagen nötig. Die Europäer und die Amerikaner wollen diese Art der Energieherstellung nutzen, um die Abhängigkeit von China zu verringern: „Dieses beispiellose Nachfragewachstum bietet Möglichkeiten zur Diversifizierung von Segmenten der Lieferkette, die derzeit kommerziell und geografisch am stärksten konzentriert sind, nämlich die Stufen der Ingot-, Wafer- und Zellherstellung“, schreiben sie.

Die USA heben hervor, dass sie die indische Solarindustrie fördern und sich zugleich darum bemühen, die heimische Produktion zu stärken. Zudem verweisen sie auf ein Gesetz, das sich gegen die Ausbeutung der Minderheit der Uiguren in China richtet und die Einfuhr von Gütern und Rohstoffen aus der Uiguren-Provinz Xinjiang, einem wichtigen Standort der chinesischen Solarbranche, in die USA verbietet.

Im Solarsektor droht eine gefährliche Abhängigkeit von China. (Foto: AP) Solarfabrik in China

Die EU führt das europäische Lieferkettengesetz an, das Unternehmen verpflichtet, auch bei ihren ausländischen Geschäftspartnern darauf zu achten, dass elementare Menschenrechte geschützt werden. Produkte, die auf Zwangsarbeit beruhen, sollen künftig nicht mehr in Europa verkauft werden dürfen. Zugleich sichern sich die EU und die USA zu, ihre Solarindustrien nicht mit protektionistischen Hürden zu schwächen.

Ein weiterer Bereich, in dem die EU und die USA ihre technologische Unabhängigkeit von China stärken wollen, ist die Förderung und Verarbeitung von Seltenen Erden – Mineralien, die etwa zur Herstellung von Magneten benötigt werden, ohne die Windturbinen, Elektroautos und Handys nicht funktionieren. Bisher sind Europäer und Amerikaner fast vollständig auf Importe angewiesen.

„Nahezu alle Produktionsstufen sind in China konzentriert“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Auf China entfielen im Jahr 2020 fast 60 Prozent der gesamten Seltene-Erden-Förderung, schätzungsweise 89 Prozent der gesamten Seltene-Erden-Trennkapazität und schätzungsweise 90 Prozent der gesamten Metallverarbeitungskapazität.

Die EU und die USA wollen vereinbaren, gemeinsam „verantwortungsvolle Investitionen“ in die Förderung von Seltenen Erden voranzutreiben und dabei mit Ländern wie Japan, Australien und Kanada zusammenzuarbeiten. Außerdem wollen sie die Kreislaufwirtschaft stärken und Recycling-Verfahren verbessern.

Seinen Wert hat der TTC aus Sicht beider Seiten schon erwiesen: In den Wochen vor Kriegsbeginn arbeiteten die EU und die USA eng bei der Vorbereitung ihrer Russlandsanktionen zusammen und stimmten Exportkontrollen für westliche Spitzentechnologie ab, auf welche die russische Rüstungsindustrie angewiesen ist.

Tyson Barker von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik lobt die aktuelle US-Regierung. Die Biden-Regierung habe mehr in die EU als Systempartner investiert als alle ihre Vorgänger. Auch die neuen Pläne sieht er positiv: „Es geht um Geopolitik – schlicht und einfach.“

