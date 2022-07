Transit-Streit Kein Wodka für Kaliningrad? Spannungen zwischen EU und Russland nehmen zu

Riga, Brüssel Im Streit um den Transit sanktionierter Güter in die russische Exklave Kaliningrad gibt es bisher noch keine Entspannung. Am Donnerstag sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, es würden über verschiedene Kanäle Gespräche geführt, um das Problem des Warentransits zu lösen. „Natürlich hoffen wir auf das Beste, aber bereiten uns auf das Schlimmste vor“, wird Peskow zitiert.

Litauen unterbindet seit Mitte Juni den Transport von Stahl und Metallprodukten über den Landweg nach Kaliningrad. Die Regierung in Vilnius beruft sich dabei auf das vierte Sanktionspaket der EU gegen Russland. Die Europäer hatten im März beschlossen, den Import dieser Produkte aus Russland zu verbieten. Dabei setze man lediglich um, was gemeinsam beschlossen worden sei, argumentiert die Regierung in Vilnius. Von Anfang an hatte sie betont, man handele in enger Absprache mit der EU-Kommission. Moskau bezeichnete die Beschränkungen als „illegal“.

Um die Lage zu entschärfen, hatte die EU-Kommission angekündigt, noch vor Sonntag eine neue „Guidance“ herauszugeben, wenn die nächsten Produktgruppen unter das Sanktionsregime fallen. Dabei handelt es sich um eine Interpretationshilfe, wie die Sanktionen anzuwenden sind. Doch bislang lässt das Dokument noch auf sich warten.

Der Termin dafür ist bewusst gewählt: Im Rahmen des vierten Sanktionspakets, auf das sich Litauen beruft, soll ab diesem Sonntag ein Transitverbot für Zement, Alkohol und andere Produkte in Kraft treten, gefolgt vom Transitverbot für Kohle und andere feste fossile Brennstoffe am 10. August und einem Verbot für russisches Öl ab dem 5. Dezember.

Doch die Interpretation Litauens wird nicht von allen Mitgliedstaaten geteilt. In Brüssel hieß es zuletzt, der EU-Rat habe nie vorgehabt, den Transit von russischen Gütern nach Kaliningrad zu unterbinden. Auch die Bundesregierung ist der Auffassung, dass es sich um innerrussischen Handel handelt und die Sanktionen deshalb nicht anzuwenden seien – auch wenn der Transport durch litauisches Staatsgebiet und damit die EU erfolgt.

„Putin lässt sich nur durch Stärke beeindrucken“

Aus Sicht Litauens besteht hingegen kein Zweifel: Der Transitverkehr fällt unter das Sanktionsregime. Das sei in den Rechtstexten ausdrücklich so vorgesehen, sagt ein osteuropäischer Diplomat. Auch politisch sei es falsch, jetzt nachzugeben. „Putin lässt sich nur durch Stärke beeindrucken“, so der Diplomat weiter. „Wenn wir Schwäche zeigen, kommt er gleich mit der nächsten Forderung.“ Auf keinen Fall dürfe die EU den Eindruck erwecken, als lasse sie es zu, dass Russland einzelne Mitgliedstaaten unter Druck setze. „Es geht um die Sanktionspolitik der EU, nicht die eines einzelnen Landes – das müssen wir den Russen klarmachen.“

In Osteuropa und im Baltikum beobachtet man die Entwicklung des Streits genau. Die Präsidenten Polens und Litauens hatten am Donnerstag die Verteidigungsbereitschaft ihrer beider Länder im Grenzgebiet zu Kaliningrad hervorgehoben. In Litauens Nachbarstaat Lettland kündigte Verteidigungsminister Artis Pabriks am Dienstag an, die Wehrpflicht für Männer zwischen 18 und 27 Jahren wieder einzuführen – 15 Jahre, nachdem diese abgeschafft worden war.

„Uns wird versichert, dass das Problem in naher Zukunft behoben werden sollte“, so die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Asta Skaisgiryte, außenpolitische Chefberaterin des litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, bestätigte derweil gegenüber litauischen Medien, dass Diplomaten des Landes mit Beamten der Europäischen Kommission an einem Text zur Klärung der Lage arbeiteten.

Dennoch macht Moskau weiter Druck: „Wenn sich die Situation in den nächsten Tagen nicht stabilisiert, wird Russland harte Maßnahmen gegen Litauen und die Europäische Union ergreifen“, so die Sprecherin. Die einzig richtige Entscheidung wäre es, einen „ungehinderten Transit“ zu gewährleisten.

