Treffen in Antalya Gespräche zwischen Russland und Ukraine enden ergebnislos

Antalya Beim ersten hochrangigen Treffen zwischen der Ukraine und Russland seit Ausbruch des Krieges im südtürkischen Antalya haben sich beide Seiten nicht auf einen Waffenstillstand einigen können. „Wir sind bei diesem Thema nicht weitergekommen“, erklärte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba am Donnerstag nach seinem trilateralen Treffen mit seinen russischen und türkischen Amtskollegen, Sergej Lawrow und Mevlüt Cavusoglu.

Die Türkei hatte angeboten, dass Treffen auszurichten. Im Vorfeld zeichnete sich bereits ab, dass die Gespräche schwierig werden dürften. Sowohl Kiew als auch Moskau hielten an ihren Forderungen fest. Es kam weder zu einer Einigung auf eine Waffenruhe noch zu einer Lösung für die Verbesserung der humanitären Lage in den Kriegsgebieten.

Kuleba kündigte vor den Journalisten an, dass er weiter daran arbeiten werde, eine Lösung zur Beendigung des humanitären Leids in seinem Land zu finden. „Ich bin dazu bereit, mich dafür in diesem Format noch einmal zu treffen.“

Kuleba habe gegenüber Lawrow mehrfach das humanitäre Leid in der Ukraine angesprochen. „Es scheint, als habe Russland derzeit kein Interesse an einer Waffenruhe, sondern an einer Kapitulation der Ukraine.“ Lawrow hielt gleichzeitig ebenfalls eine Pressekonferenz ab.

Er betonte, dass Russland jeden Versuch unterstütze, die Probleme zu lösen, die der derzeitigen Krise in der Ukraine zugrunde lägen. Er habe auf die bereits vorgelegten Vorschläge seines Landes verwiesen. Man wolle dazu eine Antwort haben, sagte Lawrow. Gleichzeitig scheint Russland auf Zeit zu spielen. „Es gibt nichts, was die Verhandlungen ersetzen kann“, erklärte Lawrow vor Journalisten.

Auf Initiative der Türkei hätten beide Länder humanitäre Fragen besprochen. „Zivilisten werden als Schutzschilde eingesetzt.“ Lawrow betonte, dass Russland täglich Angebote für humanitäre Korridore unterbreite. Diese führen allerdings entweder nach Russland oder Belarus. „Wir wählen die sichersten Routen“, erklärte Lawrow. Angesprochen auf die Bombardierung eines Krankenhauses sagte Lawrow: „Das Krankenhaus in Mariupol war bereits unter der Kontrolle ukrainischer Radikaler und es waren keine Patienten da.“ Auf Bildern unabhängiger Agenturfotografen sind indes verletzte, hochschwangere Frauen zu sehen, die offenbar aus dem beschossenen Krankenhaus gebracht werden. Lawrow sagte, er wolle, dass die Ukrainekrise gelöst werde, „indem die Ansichten aller Parteien und der EU berücksichtigt werden“.

Erstes hochrangiges Treffen

Fast sieben Jahre ist es her, als sich die Regierungschefs der G20-Länder im südtürkischen Antalya getroffen hatten. Damals hatte das russische Militär gerade begonnen, syrische Städte zu bombardieren und damit den Krieg in dem Land für sich zu entscheiden. Das war 2015.

Nun handelte es sich um das erste hochrangige Treffen zwischen der Ukraine und Russland seit Ausbruch des Krieges vor zwei Wochen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Vortag erklärt, er hoffe, das Gespräch werde die Tür zu einer dauerhaften Waffenruhe öffnen.

Die Türkei, die Nato-Mitglied ist, unterhält gute Beziehungen zu beiden Kriegsparteien und hat sich wiederholt als Vermittler angeboten. (Foto: via REUTERS) Gespräche in Antalya

Beide Seiten hatten zuvor ihre Forderungen wiederholt, dass die Kämpfe eingestellt werden müssen. Moskau hatte erklärt, es wolle die Ukraine entmilitarisieren und separatistische Gebiete als unabhängig anerkennen. Der Kreml forderte außerdem einen Regimewechsel in Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte zuvor erklärt, er sei bereit, einige Kompromisse in Betracht zu ziehen. Allerdings schloss er die Abtretung der Krim sowie der Provinzen Donetzk und Donbass aus und drängte auf Sicherheitsgarantien der USA und Deutschlands sowie auf die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Kaum Hoffnungen auf Durchbruch

Selenski sagte auch, es habe keinen direkten Kontakt zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gegeben. Erst nach direkten Gesprächen beider Präsidenten könne man den Krieg beenden. Vor dem Dreiergipfel hatte sich Cavusoglu bilateral mit den Amtskollegen aus Russland und der Ukraine getroffen.

Die Aussichten auf eine Waffenruhe waren bereits vor dem Treffen laut Experten gering. So sagte Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, dem Handelsblatt: „Die Ausgangspositionen Putins und der Ukraine sind zurzeit weit auseinander.“ Eine schnelle Lösung des Konflikts ist auch aus Sicht von Reiner Schwalb, Brigadegeneral a. D., unwahrscheinlich. Er rechnet nicht damit, dass Russland seine Truppen zurückziehen wird. Im Kern verbleiben aus Schwalbs Sicht zwei Optionen: „Ein Waffenstillstand, um einen Friedensvertrag auszuhandeln – oder die Ukraine führt den Krieg in der Hoffnung fort, dass sich irgendwann die politischen Verhältnisse ändern.“

