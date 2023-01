Treffen in Davos Eine Krise nach der anderen: Weltwirtschaftsforum sagt Ende der Globalisierung voraus

Die Globalisierung hat den weltweiten Wohlstand erhöht, steht laut dem Weltwirtschaftsforum aber vor dem Ende. Kurz vor dem Davos-Treffen zeichnen Entscheider ein düsteres Bild der Zukunft.

Der weltweite Handel hat den Lebensstandard vieler Menschen erhöht, doch nun könnte die Geopolitik der Globalisierung im Weg stehen. (Foto: Bloomberg) Tiefwasser-Hafen von Shanghai

Brüssel Die globale Elite trifft sich einmal im Jahr in Davos. Nichts symbolisiert den Überschwang der vergangenen Jahrzehnte so sehr wie das World Economic Forum in den Schweizer Bergen, das jährliche Treffen von Spitzenpolitikern, Managern und Experten.

Darum lässt es aufhorchen, wenn ausgerechnet in Davos eine ökonomische Zeitenwende ausgerufen werden soll.

Im diesjährigen Global Risk Report warnt das Weltwirtschaftsforum davor, dass die Geopolitik die ökonomische Zusammenarbeit überlagert – mit weitreichenden Folgen: „Ein langfristiger Anstieg ineffizienter Produktion und steigende Preise werden wahrscheinlicher“, heißt es im Bericht. Nur 16 Prozent der Befragten Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft rechnen demnach mit einer positiven Entwicklung der Welt, nur elf Prozent mit einer wirtschaftlichen Erholung.