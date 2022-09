Treffen in Schanghai Putins „lieber Freund“ oder Partner des Westens – Modi will weiter beides sein

Russlands Präsident überhäuft Indiens Premier mit Herzlichkeiten. Dieser fordert „einen Weg des Friedens“ – lässt aber keine Zweifel an der Partnerschaft mit Moskau aufkommen.

Es ist das erste Treffen der beiden Politiker seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. (Foto: via REUTERS) Narendra Modi und Wladimir Putin

Bangkok Fotos in freundschaftlicher Atmosphäre wollte Indiens Premierminister Narendra Modi bei dem Gipfeltreffen in Usbekistan offenbar um jeden Preis vermeiden. Zum Tagungsort der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) – eines Staatenbündnisses, das aus China, Indien, Russland, Pakistan und vier zentralasiatischen Ländern besteht – reiste Modi mit Verspätung an und verpasste so das informelle Willkommensdinner. Ziel war es offenbar in erster Linie, den Staats- und Regierungschefs aus China und Pakistan aus dem Weg zu gehen – beide Nachbarn sieht Indien als seine Rivalen.

Mit Russlands Präsident Wladimir Putin hat Modi hingegen keine Berührungsängste. Am Rande des Gipfels traf er sich am Freitag wie geplant zu einem Zweiergespräch mit dem Kremlchef. Es war das erste persönliche Aufeinandertreffen zwischen den beiden Politikern seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine – der von Indien bisher offiziell nicht verurteilt wurde.