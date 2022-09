Treffen in Usbekistan Xi gibt Putin weiter Rückendeckung – Kreml-Chef lobt Chinas „ausgewogene“ Haltung

Die Staatsoberhäupter sind zum ersten Treffen seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine zusammengekommen. Trotz demonstrierter Einigkeit ist ihre Beziehung nicht unkompliziert.

Es ist die erste Begegnung der beiden Staatenlenker seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping in Samarkand (Bildkombination)

Berlin, Peking, Riga, Samarkand Nur wenige Meter trennen den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin bei ihrem ersten Treffen seit Februar. Bei der ersten Begegnung der beiden Staatsführer seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine zeigt sich auch bildlich, dass die Nähe zwischen den beiden Staatsoberhäuptern zwar nicht innig, aber zumindest aus russischer Sicht weit größer als zu jenen Gästen ist, die Putin in den vergangenen Monaten an seinem mittlerweile berühmten sechs Meter langen Tisch empfangen hat.

Bei dem Treffen am Donnerstag im usbekischen Samarkand, das am Rande des zweitägigen Gipfels der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) stattfand, demonstrierten die Staatsoberhäupter Einigkeit. Mit Spannung erwartet wurden vor allem ihre Äußerungen im Bezug auf die Ukraine und auf Taiwan.

Ungeachtet der internationalen Empörung über den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der verhängten Wirtschaftssanktionen gibt Xi Jinping dem russischen Präsidenten weiter politisch Rückendeckung.