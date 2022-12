Treffen in Washington „Wieder Waffenbrüder werden“: Biden und Macron nähern sich im Handelsstreit an

Dem französischen Präsidenten Macron wurde im Weißen Haus ein großer Empfang bereitet. Bei dem umstrittenen Inflationspaket blieben beide aber unkonkret.

Die Präsidenten Frankreichs und der USA demonstrieren einen Schulterschluss. (Foto: AP) Emmanuel Macron und Joe Biden

Washington Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und US-Präsident Joe Biden haben trotz der angespannten Handelsbeziehungen den Schulterschluss gesucht. Biden sagte mit Blick auf aktuelle Krisen am Donnerstag: „Die Vereinigten Staaten könnten sich keinen besseren Partner in dieser Welt wünschen als Frankreich.“ Die beiden Länder würden nun in den kommenden Wochen gemeinsam an Lösungen arbeiten.

Der US-Präsident empfing seinen französischen Amtskollegen mit militärischen Ehren auf dem Südrasen des Weißen Hauses. Macron ist zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in den USA. Im Vorfeld hatte er deutliche Kritik an den jüngsten Wirtschaftsentscheidungen der USA geäußert.

Biden empfing Macron und dessen Ehefrau Brigitte als ersten ausländischen Staatsgast seit seinem Amtsantritt mit einer feierlichen Zeremonie. Anders als bei regulären Arbeitsbesuchen ist bei einem Staatsbesuch der protokollarische Aufwand höher. Das ist ein Zeichen für die Bedeutung Frankreichs als Alliierter der USA im aktuellen internationalen Umfeld.