Tropensturm über Florida „Ihr plündert, wir schießen“ – Ron DeSantis warnt Diebe in Hurrikan-Gebieten

Die Präsidentschaftskampagne von Ron DeSantis kriselt. Jetzt verteidigte der Gouverneur von Florida mit deutlichen Worten das Recht auf den Einsatz von Waffen.

Die Drohung, erschossen zu werden, soll Plünderungen verhindern. (Foto: AP) Ron DeSantis mit Sheriff Wayne Padgett

Washington Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat eine deutliche Warnung an potenzielle Diebe ausgesprochen, die in den vom Hurrikan „Idalia“ verwüsteten Gebieten ihr Unwesen treiben wollen: „Ihr plündert, wir schießen“, sagte der republikanische Präsidentschaftsbewerber auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.

DeSantis bezog sich dabei auf Schilder, die er in mehreren Vorgärten Floridas gesehen habe und deren Aussage er unterstütze. „Die Menschen haben das Recht, ihr Eigentum zu verteidigen“, so DeSantis. „In diesem Teil Floridas gibt es eine Menge Befürworter des Zweiten Verfassungszusatzes.“ Das sogenannte Second Amendment in der US-Verfassung regelt das Recht auf Waffenbesitz.