Trotz Inflation und Ukrainekrieg 70 Prozent Plus – aber das türkische Börsenwunder birgt auch Risiken

Istanbul Die Lira schmiert ab, die Preise im Land steigen, Inflation und der Ukrainekrieg setzen auch in der Türkei die Märkte unter Druck – und dennoch zählt die Börse in Istanbul zu den stärksten der Welt. Während Dax und Dow Jones mit den Folgen der neuen Politik der Notenbanken kämpfen, die Geldwächter in den USA und in Europa die Wirtschaft und damit die Inflation drosseln wollen, was auch die Aktienkurse in vielen Ländern drückt, kennt die Istanbuler Börse solche Ängste nicht.

Seit Jahresbeginn ist der ISE100-Index um 71 Prozent nach oben geklettert. Selbst, wenn man die Kurse der Firmen im Index in Euro umrechnet, ergibt sich ein Wachstum von fast 50 Prozent.

Die türkische Wirtschaft überrascht damit einmal mehr mit einer äußerst unorthodoxen Entwicklung. Zuletzt sind die Kurse zwar gefallen. Doch die Regierung von Staatschef Erdogan dürfte schnell gegensteuern. Das spricht zwar einerseits für eine weitere Hausse – aber auch für ein Risiko, das im Schatten steigender Kurse anwächst.

Von Tokio bis Washington, von Stockholm bis Brasilien – fast überall auf der Welt haben Notenbanken in dieser Woche die Leitzinsen angehoben oder zumindest stabil gehalten. Grund ist der Kampf gegen die weltweite Inflation.

In dem Land mit einer der weltweit höchsten Teuerungsraten sind die Leitzinsen jedoch gesunken: in der Türkei. Die türkische Zentralbank senkte erneut die Zinsen, obwohl die Inflation auf einem 24-Jahres-Hoch liegt und die Lira auf einem Rekordtief gehandelt wird. Der geldpolitische Ausschuss unter Führung von Gouverneur Sahap Kavcioglu senkte den einwöchigen Zinssatz für Geschäftsbanken am Donnerstag von 13 auf 12 Prozent. In einer Erklärung begründete der Ausschuss den Schritt mit einem „Dynamikverlust der Wirtschaftstätigkeit“.

Diese Politik hat die Inflation auf inzwischen 80 Prozent getrieben. Gleichzeitig hat die Lira zum US-Dollar seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel an Wert verloren. Was offensichtlich dem Weg in eine scharfe Wirtschaftskrise gleicht, hat in der Tat vielen Firmen im Land geholfen.

Vor allem exportorientierte Konzerne und Mittelständler in dem Land haben von der schwachen Lira profitiert. Ihre Produkte werden damit im Ausland günstiger, in der Folge steigt der Absatz. Auch verlagern immer mehr deutsche Firmen ihre Lieferketten von Ostasien in die Türkei und andere nahe gelegene Länder.

Die Auftragsbücher vieler Produzenten im Land sind seitdem gut gefüllt. „Ich erhalte Aufträge von deutschen Firmen, von denen ich seit Jahren nichts gehört habe“, erzählt Alper Kanca, Chef des gleichnamigen türkischen Automobilzulieferers, dem Handelsblatt. Seit Jahresbeginn sprengen die türkischen Exporte Monat für Monat alle Rekorde in dem Land. Im August lagen die Ausfuhren, in Dollar gerechnet, um 13,1 Prozent höher als im Jahr zuvor. Für die ersten acht Monate liegt das Plus bei 18,3 Prozent. Damit haben türkische Firmen bereits mehr exportiert als die Regierung für das gesamte Jahr ausgerechnet hatte.

Immer mehr Türkinnen und Türken setzen auf Aktien

Das türkische Automobil-Joint-Venture Ford Otosan etwa erwirtschaftete im abgelaufenen ersten Quartal des Jahres einen Nettogewinn in Höhe von 2,8 Milliarden Lira, umgerechnet rund 180 Millionen Euro. Das sind 54 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im folgenden Quartal sah es ähnlich aus.

Auch der Finanzdienstleister Akbank kommt auf rund acht Milliarden Lira Nettogewinn (515 Millionen Euro) zwischen Januar und Ende März, ein Plus von 297 Prozent zum Vorjahresquartal und ein Plus von 68 Prozent im Vergleich zum Schlussquartal 2021.

Beim Lebensmittelproduzenten Tat Gida stieg der Vorsteuergewinn um das Dreifache, der Nettogewinn beim Rüstungshersteller Aselsan um 37 Prozent, beim Fahrzeugproduzenten Otokar um 87 Prozent, bei der Garanti Bank um 206 Prozent und beim Eisenhersteller Kardemir um 121 Prozent.

Gleichzeitig investieren immer mehr Menschen im Land in Aktien, in der Hoffnung, damit eine höhere Rendite als die Inflation zu erhalten. Viele legen ihr Geld beinahe wahllos an, ohne sich vorher ausreichend zu informieren. „Ich habe gerade 100.000 Lira in türkische Aktien investiert“, erzählt ein Mann in einer Bankfiliale in Ankara. Die Firmen kenne er nicht, zeigt aber auf seinem Handy eine Liste mit Aktienkürzeln. „Das hat mir ein Freund geschickt und gesagt: Kaufe diese Aktien, damit kannst du nichts verkehrt machen.“

Eine erschreckend banale Form der Anlageberatung. Doch angesichts der Alternativen bleibt nicht viel übrig. Die zehnjährigen türkischen Bonds werden derzeit mit zehn Prozent verzinst, 70 Prozentpunkte unterhalb der Inflation. Immobilien wiederum sind in der Türkei immer teurer geworden. Käuferinnen und Käufer aus der Türkei, aber auch aus Russland, der Ukraine und dem Iran haben seit 2020 hastig Häuser und Wohnungen in der Türkei gekauft und damit die Preise nach oben getrieben. Selbst für ein Grundstück ohne Baugenehmigung außerhalb von Ortschaften werden umgerechnet laut dem Portal Sahibinden bis zu 700 Euro pro Quadratmeter verlangt.

Aber auch Ausländer treiben nach Angaben von Branchendiensten die Rally, mit Hunderten Millionen Dollar, die aktuell in türkische Werte fließen. Die Börse profitiert davon.

Aktien des Küchengeräteherstellers Arcelik zum Beispiel sind seit Jahresbeginn um 42 Prozent gestiegen, ebenso wie die Anteilsscheine von Aselsan, einem bekannten türkischen Rüstungsproduzenten. Aktien der Firma Dogus Oto, die in der Türkei Bauprojekte durchführt und Autos unter anderem von Volkswagen vertreibt, stiegen seit Jahresbeginn um mehr als 100 Prozent. Auch viele Finanzwerte wie Akbank oder Garanti Bankasi. Die Aktienkurse der Is-Bank haben sich zwischenzeitlich verdreifacht. Yapi Kredi, deren Aktienkurse ähnlich gestiegen waren, überraschte im Juni mit einem Rekordgewinn. Die Inflation und die erhöhte wirtschaftliche Aktivität verleiten viele Menschen im Land dazu, mehr Bankgeschäfte zu tätigen, was die Umsätze der Finanzhäuser steigen lässt.

Der jüngste Kursverfall ist für viele Einstiegssignal – aber auch ein Risiko

Seit einem Monat jedoch sinken die Kurse. Die Is-Bank hat ein Drittel eingebüßt, auch Dogus Oto und andere Firmen haben ähnliche Verluste erlitten. Dafür gibt es viele mögliche Gründe. Analysten vermuten, dass Investoren Gewinne einfahren, bevor sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert. Auch gestiegene Zinsen für Geschäftskredite sind ein Anzeichen, dass Banken dem Boom weniger trauen als noch vor einigen Monaten.

Nach Angaben von Analysten sind türkische Aktien immer noch billig. JP Morgan kommt in einer Untersuchung zu dem Schluss, dass der türkische Aktienmarkt der günstigste in der sogenannten CEEMEA-Region sei. Dazu zählen Mittel- und Osteuropa sowie der Nahe Osten und Afrika. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liege demnach bei 2,2, nach 6,0 im Januar 2021. Im Dax liegt das durchschnittliche KGV aktuell bei 12,1.

In der Türkei raten daher immer noch viele Analysten zum Einstieg, in der Hoffnung auf ein Wiederaufflammen der Rally dieses Jahres. Doch die nächste Hausse hängt wie die vorige von der Politik in Ankara ab. Und die ist äußerst abhängig geworden vom Präsidenten selbst.

Staatschef Erdogan hat so viel Macht angehäuft, dass er zwar geopolitisch viel mitreden kann. So ist die Türkei zum obersten Vermittler im Ukrainekrieg aufgestiegen. Außerdem hat die Türkei keine Sanktionen gegen Russland erlassen und erhält vergleichsweise günstiges Erdgas aus dem Land.

Doch wenn die Regierung in Ankara bald dem westlichen Druck nachgibt, Strafen gegen Moskau einzuführen, dann könnte die Erdogan’sche Wirtschaftspolitik wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Schon jetzt steigen die Importkosten stärker als die Exporterlöse im Land. Dieses Defizit muss finanziert werden. Doch mit den niedrigen Zinsen wird das immer teurer.

Auch die anstehenden Wahlen im kommenden Juni könnten Erdogan dazu verleiten, die Inflation mit höheren Leitzinsen zu bekämpfen, um die Bevölkerung zu beruhigen. Eine solche Umkehr in der Geldpolitik könnte jedoch die Aktienkurse belasten. Somit hängt auch die Rally am türkischen Aktienmarkt sehr stark davon ab, wie der türkische Präsident agiert – und ob die aufgepumpte Wirtschaft ihm wirklich dabei helfen kann, Wahlen zu gewinnen.

