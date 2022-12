Trump Organization Immobilien-Firma wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen

Die Jury befand die Organisation für schuldig, über Jahre geldwerte Vorteile für ranghohe Manager nicht versteuert zu haben. Der Ex-Präsident war nicht Teil der Anklage.

Der Ex-Präsident selbst ist nicht Teil der Anklage, jedoch sein Immobilienunternehmen. (Foto: AP) Trump Organization

New York Das Unternehmen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist am Dienstag in New York wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte der Trump Organization vorgeworfen, über Jahre geldwerte Vorteile für ranghohe Manager, wie Firmenwagen und Dienstwohnungen, nicht versteuert zu haben. Dem Unternehmen droht nun eine Geldstrafe von bis zu 1,6 Millionen Dollar – ein relativ geringer Betrag für ein Unternehmen dieser Größe, auch wenn die Verurteilung künftige Geschäfte erschweren könnte.

Die Geschworenen befanden zwei Unternehmen der Trump Organization in allen 17 Anklagepunkten für schuldig, einschließlich der Anklage wegen Verschwörung und Fälschung von Geschäftsunterlagen. Der Ex-Präsident war nicht Teil der Anklage. Aber die Staatsanwälte haben während des Prozesses betont, dass Trump das Geschäftsgebaren geduldet habe.