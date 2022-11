Türkei Anschlag in Istanbul: Warum jetzt schwierige Zeiten auf die Türkei und ihre Partner zukommen

Ein Anschlag erschüttert die Türkei. Bei der bislang letzten Terrorserie zog die Regierung harte Konsequenzen. Das droht auch jetzt – denn bald wird gewählt.

Bewaffnete Sicherheitskräfte stehen am Ort einer Explosion auf der beliebten Einkaufsstraße Istiklal in Istanbul. (Foto: dpa) Türkei

Istanbul Der Anschlag auf der Istanbuler Istiklal-Allee mit sechs Toten und 83 Verletzten am Sonntagnachmittag hat bereits politische Konsequenzen – und wird eine Zusammenarbeit mit dem Land künftig schwieriger machen.

Am Sonntagnachmittag soll in der Einkaufsstraße in der Innenstadt Istanbuls eine Bombe in einem Rucksack explodiert sein, wie unbestätigte Aufnahmen von Sicherheitskameras zeigen. Eine Person, die den Rucksack hinterlassen haben soll, und 21 weitere Verdächtige wurden festgenommen.

Kurze Zeit nach der Explosion sprach Präsident Recep Tayyip Erdogan von einem Terroranschlag: „Die Bemühungen, die Türkei und die türkische Nation durch Terrorismus zu unterwerfen, werden heute und morgen nicht mehr so erfolgreich sein wie gestern.“