Die niedrigen Leitzinsen treiben in der Türkei viele Anleger in Aktien. Von einer „Blase“ am Markt will kaum jemand etwas wissen. Internationale Konzerne profitieren besonders.

Die wichtigen Leitindizes des Landes kennen aktuell nur eine Richtung. (Foto: picture alliance / AA) Börse Istanbul

Istanbul Auf den ersten Blick geschehen am türkischen Aktienmarkt gerade seltsame Dinge. Wer zum Jahresbeginn in Lufthansa-Aktien investiert hat, darf sich nun Ende 2022 über ein Plus von gut 14 Prozent freuen. Wer jedoch sein Geld in Aktien von Turkish Airlines angelegt hat, konnte bis Anfang Dezember in der Landeswährung Lira eine Rendite von 520 Prozent einfahren. Selbst nach Umrechnung des Wechselkursverlustes verbleibt ein Plus von 390 Prozent.

In der Folge ist Turkish Airlines nun erstmals an der Börse mehr wert als der deutsche Konkurrent. Am Freitag lag die Marktkapitalisierung der teilstaatlichen türkischen Gesellschaft bei umgerechnet 9,82 Milliarden Euro. Die Lufthansa-Gruppe kommt auf 9,22 Milliarden Euro.

