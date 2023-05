Präsident Erdogan bekommt eine dritte Amtszeit. Den Wahlsieg sieht er als Bestätigung seiner Politik. Er wird daher künftig noch weniger auf den Westen schauen.

Der Wahlsieger spricht am Sonntagabend zu seinen Anhängern. (Foto: Reuters) Recep Tayyip Erdogan

Istanbul Die Auszählung lief noch, da erklärte sich der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan zum Sieger der Präsidentenwahl. Er danke allen, die es ihm ermöglicht hätten, die nächsten fünf Jahre zu regieren, sagte Erdogan am Sonntag vor jubelnden Anhängern.

„Wir werden die gesamte Welt herausfordern“, rief Erdogan herab von einem Wahlkampfbus in seinem Heimatbezirk Istanbul-Üsküdar. Die Stichwahl nannte er „ein Fest der Demokratie“.

Er erinnerte in seiner Ansprache zudem an die Kommunalwahlen im März 2024 und kündigte an, die bei den vergangenen Kommunalwahlen an die Opposition verloren gegangenen Großstädte wie Istanbul und Ankara zurückgewinnen zu wollen.

Erdogan hatte zu dem Zeitpunkt nach offiziellen Angaben rund 52 Prozent der Stimmen erhalten. Auf Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu entfielen 48 Prozent der Stimmen. Kurz vor 22 Uhr MESZ erklärte Ahmet Yener, Chef der Wahlbehörde, Erdogan auch offiziell zum Wahlsieger.

