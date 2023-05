Türkei Erdogan steht vor dritter Amtszeit als Präsident

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan liegt bei der Präsidentenwahl nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen vorne. Mehr als 90 Prozent der Stimmen sind bereits ausgezählt.

Recep Tayyip Erdogan gewinnt wohl die Stichwahl. (Foto: AFP) Türkei

Istanbul Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei zeichnet sich ein Erfolg für den Amtsinhaber ab: Recep Tayyip Erdogan liegt nach Angaben mehrerer Nachrichtenagentur vorne. Ein Großteil der Stimmen ist bereits ausgezählt.

Die Staatsagentur Anadolu sieht Erdogan mit rund 52,9 Prozent vorne, bei einer oppositionsnahen Nachrichtenagentur kommt der Amtsinhaber auf rund 50,6 Prozent – und liegt damit auch dort vor seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu.

Rund 61 Millionen Menschen waren am Sonntag in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Deutschland und anderen Ländern haben bereits abgestimmt. Am Sonntag jährten sich auch die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013.

