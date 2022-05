Türkei Erdogans Flüchtlingspakt mit der EU gerät ins Wanken

Ankara, Brüssel Die türkische Regisseurin Hande Karacasu spricht von einer „stillen Plage“ in der Türkei – und meint damit die Flüchtlinge im Land. In ihrem gleichnamigen Kurzfilm, der im Mai für Aufsehen sorgte, ist der Bürgermeister Istanbuls in der Zukunft ein Araber, und die türkische Sprache ist in der Türkei verboten. Karacasus Film entspricht der Stimmung im Land. Die Tageszeitung „Sözcü“ titelte vor wenigen Tagen: „Diese Plage ist nicht leise, sondern viel zu laut.“

Während Europa derzeit Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge aufnimmt, ist in der Türkei die Stimmung gegen die Flüchtlinge aus Syrien gekippt. Immer mehr Türkinnen und Türken sehen die Flüchtlinge im eigenen Land als große Last. In sozialen Medien werden tausendfach Videos geteilt, in denen angebliche Verbrechen syrischer Flüchtlinge zu sehen sein sollen. Was davon echt ist, bleibt häufig unklar. Auch die hohe Inflation in der Türkei von inzwischen 70 Prozent pro Jahr untergräbt die öffentliche Akzeptanz der Flüchtlinge, weil sie den Lebensstandard vieler Menschen im Land senkt.

Ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen im Juni 2023 nutzt die Opposition die Stimmung und zeigt sich immer offener ausländerfeindlich. Ümit Özdag von der kleinen Oppositionspartei Zafer Partisi, der den Kurzfilm „Stille Plage“ nach eigenen Angaben mitfinanziert hat, erschien Anfang Mai mit Dutzenden Fernsehreportern im Schlepptau vor dem Innenministerium, das formal für die Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge zuständig ist. Als er nicht eingelassen wurde, drohte er Innenminister Süleyman Soylu vor laufenden Kameras: „Wir werden uns eines Tages treffen. Dann wird neben ihm keine Polizei sein und neben mir auch nicht … mal sehen, was dann passiert.“

Die Kritik am Flüchtlingsabkommen mit der EU wächst

Die wachsende, politisch geschürte Fremdenfeindlichkeit in der Türkei könnte auch für die EU zum Problem werden. Die EU übersehe den wachsenden Unmut in der Türkei über die Flüchtlinge, sagt Hanne Beirens, Leiterin des Thinktanks Migration Policy Institute Europe. Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan werde es immer schwieriger, den Flüchtlingspakt mit der EU zu verteidigen. Aus ihrer Sicht sollte die EU die Instabilität in der Türkei ernster nehmen. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte kürzlich erklärt, die hohe Flüchtlingszahl bedeute „zunehmend eine Belastung der Ressourcen und der Infrastruktur in der Türkei“.

Längst ziehen türkische Oppositionspolitiker auch den EU-Türkei-Flüchtlingspakt in die Diskussion hinein: „Die Regierung hat das Land gegen Geld in ein einziges Flüchtlingslager verwandelt“, zitiert eine Zeitung den Chef der oppositionellen türkischen Arbeiterpartei TIP, Erkan Bas, mit Kritik an der Flüchtlingsvereinbarung von 2016.

Immer mehr Oppositionsparteien wollen die rund vier Millionen Vertriebenen abschieben – nach Syrien oder Europa. Der Chef von Erdogans Koalitionspartner MHP, Devlet Bahceli, erklärte am Dienstag: „Sobald in Syrien Frieden herrscht, müssen die Syrer zurück.“ Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu von der republikanischen CHP sagte Anfang des Jahres: „Wir werden alle zurückschicken, sobald wir an die Macht kommen.“

Erdogan, der noch als stärkster Befürworter der vier Millionen „Gäste“, wie die Syrer im Land offiziell genannt werden, gilt, verteidigt seine Politik. „Wir werden niemanden rauswerfen“, verspricht er. Doch damit verliert er seit Monaten an Zustimmung im Land.

Sobald in Syrien Frieden herrscht, müssen die Syrer zurück. Devlet Bahceli, Chef der Koalitionspartei MHP

Jüngst kündigte Erdogan an, einer Million Flüchtlingen im Land eine „freiwillige Rückkehr“ zu ermöglichen. Experten und europäische Diplomaten wissen jedoch, dass dies nicht so einfach möglich ist. So auch Nikolaus Meyer-Landrut, Leiter der EU-Delegation in der türkischen Hauptstadt Ankara. „Die politischen Rahmenbedingungen für eine großflächige Rückkehr nach Syrien sind derzeit nicht gegeben“, meint er. „Die Situation in Syrien wird schlechter, nicht besser.“ Unter anderem verschlimmert die russische Invasion in der Ukraine die Lage in Syrien. Viele Menschen sind dort auf Getreidelieferungen aus der Ukraine angewiesen.

Brüssel verhandelt mit Ankara über weitere Milliardenzahlung

Die Türkei müsse eine Rückführung mit dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR verhandeln, glaubt Meyer-Landrut. Dass eine Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien in großem Umfang bis zu den Wahlen realisiert werden kann, hält er für unwahrscheinlich.

Derweil hat sich die Erwartung, dass die Aufnahme von fünf Millionen ukrainischen Flüchtlingen in der EU auch zu einer größeren Offenheit gegenüber Flüchtlingen aus anderen Ländern führen könnte, bisher nicht erfüllt. Im Gegenteil: Laut Beirens, Leiterin des Thinktanks Migration Policy Institute Europe, haben mehrere EU-Länder ihre Umsiedlungsprogramme für syrische Flüchtlinge pausiert.

Zahlreiche Flüchtlinge aus Syrien haben noch immer Europa als Ziel. (Foto: dpa) Migranten an einem geschlossenen türkisch-griechischen Grenzübergang vor zwei Jahren

Derzeit verhandeln Brüssel und Ankara über frische finanzielle Unterstützung. Vorgesehen sind bis zu drei Milliarden Euro für zwei Jahre. Die Gespräche laufen dieses Mal jedoch still und leise im Hintergrund ab. Nach Informationen des Handelsblatts wird eine EU-Delegation im Juni nach Ankara reisen, um das Thema zu klären.

Vorrangig sollen mit dem neuen Geld Programme finanziert werden, um Flüchtlingen in der Türkei eine Grundsicherung zu finanzieren sowie Schulbildung und Heilfürsorge zu ermöglichen, erklärt EU-Botschafter Meyer-Landrut. Einer finanziellen Unterstützung für eine Rückführung aus der Türkei nach Syrien erteilt er eine Absage. „Das ist ein Thema, welches die Türkei mit den Vereinten Nationen besprechen müsste, nicht mit der EU.“

Die EU-Hilfen müssten der lokalen Bevölkerung zugutekommen, um Ressentiments gegen die Flüchtlinge nicht noch zu verstärken, meint die Thinktank-Leiterin Beirens. Man könne etwa Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen bauen, von der alle profitieren. Auch Maßnahmen zur Ansiedlung von Arbeitsplätzen wären hilfreich.





Viele Geflüchtete haben sich in der Türkei eine Existenz aufgebaut. (Foto: AP) Von Syrern betriebene Metzgerei in Istanbul

An neue Flüchtlingsströme aus der Türkei in Richtung Europa glaubt EU-Botschafter Meyer-Landrut nicht. Doch auch er sieht den wachsenden Druck. „Die wirtschaftliche Lage und die Polarisierung werden dafür sorgen, dass das Thema bis zu den Wahlen im nächsten Jahr auf der Agenda vieler Parteien ganz weit oben stehen wird.“

Einer Untersuchung des türkischen Migrationsforschers Murat Erdogan zufolge sind die meisten syrischen Flüchtlinge jung und haben kaum Bezug zur alten Heimat. Und so wolle auch nur ein kleiner Teil wirklich zurück. „Ein Großteil der Syrerinnen und Syrer in der Türkei sieht seine Perspektive hier im Land“, teilt Meyer-Landrut die Ergebnisse.

