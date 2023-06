Der türkische Präsident Erdogan holt Pragmatiker statt Hardlinern in sein Kabinett. Der neue Finanzminister gilt als konventioneller Ökonom – und erklärt bereits seine Pläne.

Der an den Finanzmärkten angesehene Ökonom wird türkischer Finanzminister. Er gilt als Vertreter einer orthodoxen Finanz- und Wirtschaftspolitik. (Foto: Reuters) Mehmet Simsek

Istanbul Nach seiner Vereidigung als Präsident der Türkei hat Recep Tayyip Erdogan einen Großteil seines Kabinetts neu aufgestellt. Erdogan ernannte am Samstag den an den Finanzmärkten angesehenen Ökonomen Mehmet Simsek zum Finanzminister.

Dieser gilt als Vertreter einer konventionellen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Erwartet wird, dass er die umstrittene Niedrigzinspolitik aufgibt. Simsek war bereits früher Finanzminister unter Erdogan, dieser entließ ihn aber 2018 nach dem Übergang zum Präsidialsystem.

Simsek kündigte bereits am Sonntag eine Rückkehr seines Landes zu „rationalen Grundlagen“ in der Wirtschafts- und Finanzpolitik an. Die Türkei habe keine andere Wahl, sagte er. „Eine regelbasierte, berechenbare türkische Wirtschaft wird der Schlüssel zur Erreichung des angestrebten Wohlstands sein.“ Hauptziele seien die Einführung von Haushaltsdisziplin und die Gewährleistung von Preisstabilität für ein nachhaltiges, hohes Wachstum. „Transparenz, Konsistenz, Berechenbarkeit und die Einhaltung internationaler Normen werden unsere Grundprinzipien sein.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen