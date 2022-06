Türkei Gebaut von Erdogans Schwiegersohn: Die „Wunderwaffe“, die der Ukraine Hoffnung schenkt

Günstig, effektiv, vielseitig. Die türkische Drohne Bayraktar TB2 wird in der Ukraine teils kultig gefeiert. Davon profitiert vor allem einer: Präsident Erdogan.

Der Schwiegersohn von Präsident Erdoğan hat eine effektive Drohne gebaut. Bayraktar und Erdoğan

Ein graues, etwas unförmiges Objekt, in etwa so lang wie ein Kleinlaster und ebenso breit. Das Leitwerk formt eine Art Dreieck, die Flügel scheinen überproportioniert. Der gestreckte Rumpf sitzt auf einem Fahrwerk, das besser an einem Einkaufswagen aufgehoben scheint. Dieses Gerät, es sieht aus wie ein zu groß geratenes Spielzeug vom örtlichen Modellflugplatz.

Dabei handelt es sich um die wohl berühmteste Drohne der Welt, die Bayraktar TB2. Eine unbemannte Kampfdrohne aus türkischer Produktion, die gerade in den ersten Wochen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine als bahnbrechend gefeiert wurde. Als Wunderwaffe, die den Verteidigern Erfolge ermöglicht, die vor dem Krieg die wenigsten Experten für möglich gehalten hätten. Russische Konvois wurden mit ihrer Hilfe aus der Luft zerstört, Nachschublieferungen, Tanklastwagen, Panzer, Artillerie.

Zwei ukrainische Soldaten rangieren im vergangenen Sommer eine Bayraktar TB2. (Foto: imago images/Ukrinform) Bayraktar Drohne auf dem Landplatz

