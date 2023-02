Türkei Mindestens 50 Tote bei Erdbeben in der Türkei

Dem Innenministerium zufolge hat es im Südosten der Türkei ein Erdbeben gegeben. Mehrere Provinzen sind betroffen, Tote gibt es auch im benachbarten Syrien.

Menschen suchen nach Vermissten unter eingestürzten Häusern. (Foto: AP) Pazarcik in der Südtürkei

Istanbul Bei schweren Erdbeben in der Türkei an der Grenze zu Syrien sind offiziellen Angaben mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Behörden wurden mindestens 23 Menschen in der türkischen Provinz Malatya, 17 in Sanliurfa, sechs in Diyarbakir und fünf weitere in Osmaniye getötet. In Syrien sind laut staatlichen Medien in den Regionen Aleppo, Hama und Latakia mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 wurden verletzt. Allein in der Türkei wurden bislang offiziellen Angaben zufolge rund 50 eingestürzte Gebäude gezählt. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet.

„Unsere Hauptaufgabe ist es, die Such- und Rettungsarbeiten durchzuführen, und dafür sind alle unsere Teams in Alarmbereitschaft", sagte Innenminister Süleyman Soylu vor Reportern. Das Rote Kreuz mobilisierte Rettungskräfte und forderte die Menschen auf, beschädigte Häuser zu verlassen. Der türkische Innenminister rief das Volk auf, die Benutzung von Mobiltelefonen einzustellen, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden können. Die Fernsehsender „TRT" und „Haberturk" zeigten Bilder von Menschen, die in den Trümmern nach Überlebenden suchten. Die europäische Erdbebenwarte EMSC erklärte, dass ein Tsunami-Risiko noch geprüft werde. Das Beben hatte nach Angaben des deutschen Geo-Forschungszentrums GFZ eine Stärke von 7,9. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von zehn Kilometern. Die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad gab die Stärke des Bebens mit 7,4 in der Nähe der Stadt Gaziantep nahe der syrischen Grenze an. Das Erdbeben dauerte etwa eine Minute, berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Die US-Erdbebenwarte USGS verzeichnete mehrere starke Nachbeben nach dem ersten Beben, das mit einer Stärke von 7,8 angegeben wurde. Ein Beben der Stärke 6,7 ereignete sich in Gaziantep und ein weiteres der Stärke 5,6 im Stadtgebiet von Nurdag. Die AP-Grafik zeigt den ungefähren Ort eines Erdbebens am frühen Montag im Südosten der Türkei. (Foto: dpa) Erdbeben erschüttern Südosten der Türkei und Norden Syriens Auch im Libanon und auf Zypern war das Beben zu spüren. In den libanesischen Städten Beirut und Tripoli flohen die Menschen aus Angst vor einem Einsturz aus ihren Wohnhäusern, berichteten Augenzeugen. Die Region wird regelmäßig von starken Erdbeben heimgesucht. Erst Ende Januar hatte ein Beben die Grenzregion zwischen der Türkei und dem Iran erschüttert.