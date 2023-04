Im Schatten von Autokratie und Erdbeben gewinnt die Türkei geopolitische Bedeutung. Doch die Erdogan-Doktrin stößt vor den wichtigen Wahlen an ihre Grenzen.

Die Macht des türkischen Präsidenten schien über die Jahre unanfechtbar. (Foto: Reuters, Getty Images (2)) Erdogan

Istanbul Während eine ganze Nation leidet, denkt der Präsident vor allem an seine Wiederwahl. Als Recep Tayyip Erdogan an einem Sitzungstag im März vor die Abgeordneten des türkischen Parlaments tritt, ruft er: „Die Wähler werden der Opposition im Mai eine Lektion erteilen.“ Da ist eine der größten Katastrophen in der türkischen Geschichte gerade erst wenige Wochen her.

Am 6. Februar starben durch zwei Erdbeben in der Südosttürkei mindestens 50.400 Menschen. Bis heute werden Tote geborgen. Doch Erdogan hat nach wenigen Tagen vom Katastrophenmodus längst umgeschaltet – in den Wahlkampfmodus. „Meine Nation wird am 14. Mai das Notwendige tun“, beschwört Erdogan Parlament und Volk an jenem Tag.

