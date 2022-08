Türkei „Schweigen ist die beste Option“ – Warum die EU keinen Streit mit Erdogan will

Ein türkisches Bohrschiff erkundet im Mittelmeer Gasvorkommen, muss aber keine EU-Sanktionen fürchten: Denn die Türkei hat geopolitisch an Bedeutung gewonnen – und nutzt das aus.

Westliche Staaten ringen darum, unabhängiger von russischen Gasimporten zu werden – auch die Türkei. (Foto: via REUTERS) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor der Abdülhamid Han

Istanbul, Brüssel Die Türkei will erneut ein Gas-Erkundungsschiff ins Mittelmeer schicken. Die „Abdülhamid Han“ solle am Dienstag von Präsident Recep Tayyip Erdogan losgeschickt werden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ziel und Route waren zunächst nicht bekannt, aber solche Erkundungsfahrten beobachtet vor allem der Nachbar Griechenland ganz genau. Denn die Türkei hatte schon in Gebieten nach Gas gesucht, die Athen oder das EU-Mitglied Zypern für sich beanspruchen.

Die Mission ist heikel, weil die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU ohnehin schon auf einem Tiefpunkt sind. In Brüssel wächst seit Wochen der Unmut über Erdogan. Nicht nur die Provokationen gegenüber Griechenland und Zypern, auch seine Annäherung an Russlands Präsident Wladimir Putin und andere Autokraten verärgern die Partner. In der „Financial Times“ dachten westliche Beamte schon laut über Sanktionen gegen Ankara nach. Manche Stimmen fordern einen Ausschluss aus der Nato.