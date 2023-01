Türkei Urnengang am 14. Mai – Wie Erdogan seine Abwahl jetzt noch verhindern will

Der türkische Präsident legt das Wahldatum fest und geht damit ein hohes Risiko ein: Er liegt in den Umfragen zurück und muss um seine Wiederwahl bangen.

Seit zwei Jahrzehnten regiert er die Türkei. Bald könnte seine Karriere enden. (Foto: imago images/Xinhua) Recep Tayyip Erdogan

Istanbul Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen um einen Monat vorziehen. Erdogan schaltet damit das ganze Land abrupt in den Wahlkampfmodus. Die zentrale Frage lautet: Wie will Erdogan gewinnen, obwohl er in vielen Umfragen hinten liegt?

In einer Rede vor der Fraktion seiner Partei AKP sagte Erdogan am Mittwoch, das Volk werde die Opposition an der Wahlurne abstrafen, und zwar genau an dem Tag, an dem 1950 eine konservative Partei erstmals die säkularen Republikaner bei Wahlen besiegt hatte. Damit wurde klar, dass in diesem Jahr die Wahlen am 14. Mai stattfinden sollen. Dafür spricht, dass dieses Datum vor den Sommerferien und außerhalb religiöser Feiertage sowie der islamischen Pilgerfahrt nach Mekka liegt.