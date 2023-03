Türkei Wahlkampf ohne Gegenkandidaten – Erdogan-Gegner werden sich nicht einig

In zehn Wochen wird in der Türkei gewählt. Doch die Opposition ist zerstritten – und gibt dem Präsidenten damit Gelegenheit, die Wahl doch noch für sich zu entscheiden.

Zwei Monate vor der Präsidentenwahl in der Türkei hat eine von sechs Oppositionsparteien ein Anti-Erdogan-Bündnis verlassen. (Foto: Reuters) Meral Aksener leitet die Oppositionspartei Iyi

Ankara Die türkische Opposition ist sich einig – eigentlich: Der Präsident Recep Tayyip Erdogan soll abgewählt werden. Wer den autokratischen Staatschef beim Urnengang herausfordern will, steht allerdings zehn Wochen vor der Wahl nicht fest.

Denn ein Bündnis der Oppositionsparteien streitet über die Aufstellung des Gegenkandidaten. Die größte Oppositionspartei CHP will den eigenen Parteichef Kemal Kilicdaroglu aufstellen. Die zweitgrößte Partei, die Iyi-Partei, und deren Parteichefin Meral Aksener sind dagegen. Aksener favorisiert die oppositionellen Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu, und Ankara, Mansur Yavas, als Kandidaten.

Das Sechser-Bündnis – dem die Iyi-Partei zu dem Zeitpunkt noch angehörte – hatte sich laut einer Erklärung vom späten Donnerstagabend eigentlich auf einen gemeinsamen Kandidaten im Rennen um das Präsidentenamt geeinigt. Der Name blieb aber zunächst geheim. Wen das Bündnis aufstellt, solle am 6. März bekannt gegeben werden, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der Parteien von Donnerstagabend.