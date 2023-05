Türkei Warum die türkische Opposition nun auf Rechtsradikale setzt

Erdogans Herausforderer hatte eine demokratische Alternative zum autokratischen Präsidenten versprochen. Jetzt holt er einen Migrantenfeind ins Bündnis – und erntet heftige Kritik.

Handschlag des Oppositionskandidaten Kilicdaroglu (r.) mit dem rechtsextremen Politiker Özdag. (Foto: AP) Ümit Özdag, Kemal Kilicdaroglu

Istanbul Kurz vor der Stichwahl um das Präsidentenamt am kommenden Sonntag hat sich der türkische Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu die Unterstützung einer rechtsextremen Gruppierung zusichern lassen. Der Vorsitzende der Partei des Sieges, Ümit Özdag, kündigte am Mittwoch an, sich hinter Kilicdaroglu zu stellen, der gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan antritt.

In einem Dokument der Partei Özdags und Kilicdaroglus CHP einigten sich die beiden darauf, „Migranten und Illegale“ binnen eines Jahres in ihre Heimat zurückzuschicken. Kilicdaroglu habe „sehr deutlich erklärt, dass die Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückkehren sollten und dass dies die Politik ist, die er umsetzen wird“, sagte Özdag nach mehreren Gesprächsrunden mit dem 74-Jährigen. „Deshalb haben wir als Partei des Sieges beschlossen, Herrn Kilicdaroglu in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen zu unterstützen.“