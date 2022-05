Türkei Warum Erdogan den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland bisher ablehnt

Istanbul Die Türkei sperrt sich gegen die geplanten Beitritte von Finnland und Schweden zum Militärbündnis Nato. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf Schweden am Montag vor, eine „Brutstätte“ für Terror-Organisationen zu sein. Auch im schwedischen Parlament säßen Terroristen.

Beide Länder würden Menschen beherbergen, die Verbindungen zu Gruppen hätten, die aus türkischer Sicht terroristisch sind. Erdogan verwies auf die kurdische Arbeiterpartei PKK und Anhänger des Predigers Fethullah Gülen, der mutmaßlich hinter dem gescheiterten Militärputsch 2016 steckt.

Des Weiteren könne er nicht dem Beitritt von Ländern zustimmen, die Sanktionen gegen die Türkei verhängten, sagte Erdogan am Montag in Ankara. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte am Wochenende bereits kritisiert, dass es wegen des türkischen Kampfes gegen diese Gruppierungen Exportbeschränkungen für Rüstungsgüter gebe und deren Aufhebung gefordert.

Mit der Ankündigung aus Ankara, eventuell von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen, ist ein Beitritt der beiden Staaten zu dem Verteidigungsbündnis vorerst ungewiss. Finnland und Schweden fühlen sich seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bedroht.

Der russische Angriffskrieg hat die Stimmung in den Bevölkerungen zugunsten einer Nato-Mitgliedschaft gekippt. Finnland trennt eine rund 1300 Kilometer lange Grenze von Russland. Die schwedische Regierung hat am Montag beschlossen, bei der Nato einen Aufnahmeantrag zu stellen. Beide Länder wahrten Jahrzehnte lang Neutralität.

Stockholm: Demonstration zur Unterstützung der PKK

Die türkischen Bedenken gegen Schweden und Finnland sind nicht neu. Es geht konkret um die syrische Rebellengruppe YPG. Die Organisation kämpft in Syrien erfolgreich gegen den Islamischen Staat, ist aber eine Abspaltung der PKK.

Die „Kurdische Arbeiterpartei“ hat durch Terrorangriffe in der Türkei in den vergangenen 40 Jahren rund 40.000 Menschen umgebracht. Die meisten Opfer waren selbst Kurden, die nicht mit der PKK kooperieren wollten. Die PKK ist seit den 1990er Jahren in der Türkei, aber auch in der EU auf der Terrorliste.

Die schwedische Außenministerin hatte einen der YPG-Anführer in Stockholm getroffen. (Foto: imago images/TT) Ann Linde

Bereits seit 2015 sorgt westliche Unterstützung für die Gruppe für Streit innerhalb der Nato. Damals hatten die USA angekündigt, die YPG mit Waffen auszustatten, um den Islamischen Staat zu bekämpfen. Die Türkei fürchtete, dass die Waffen irgendwann gegen die Türkei eingesetzt werden könnten. Es folgten zwei türkische Militäreinsätze gegen die YPG in Nordsyrien, bei denen türkische Truppen den amerikanischen Kameraden teils gefährlich nahe gekommen waren.

In der Tat kommt es bereits seit 2013 zu regelmäßigen Attacken der YPG gegen türkische Zivilisten oder Sicherheitskräfte auf beiden Seiten der türkisch-syrischen Grenze. Erst am 19. April hatten YPG-Rebellen bei einer Attacke im syrischen Jarablus vier Menschen verletzt. Darunter waren auch Helfer der „Weißhelme“, einer Hilfsorganisation, die auch von der Bundesregierung mit Millionengeldern unterstützt wird.

Noch im Dezember hatte die schwedische Außenministerin Ann Linde einen der YPG-Anführer in Stockholm getroffen. Damals hatte der türkische Außenminister Cavusoglu Schweden kritisiert, Geld über Umwege an Terroristen in Nordsyrien zu schleusen. Ende 2019 verhängte Schweden ein Waffenembargo gegen die Türkei, nachdem türkisches Militär in Nordsyrien einmarschiert war.

An diesem Dienstag fand in Stockholm eine Demonstration zur Unterstützung der PKK statt. Die Veto-Drohung aus Ankara kommt daher nicht überraschend. Erdogan sagte mit Blick auf den Besuch einer finnischen und schwedischen Delegation in der Türkei, sie sollten sich erst gar nicht bemühen. „Werden sie kommen, um uns zu überzeugen? Wenn ja, nichts für ungut, sie sollten sich nicht abmühen“, sagte er.

Türkei knüpft Beitritt an Bedingungen

Der türkische Präsident hatte bereits vergangene Woche mit ablehnenden Äußerungen zu einem möglichen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden für Unruhe im Bündnis gesorgt und gesagt, skandinavische Länder seien geradezu „Gasthäuser für Terrororganisationen“.

Am Wochenende hatte sich die Türkei offen für einen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens gezeigt, knüpfte dies aber an Bedingungen. Dazu gehört ein anderer Umgang mit den als Terroristen gewerteten Personen. Einer Aufnahme der beiden Länder müssten alle Nato-Mitglieder zustimmen, also auch die Türkei.

Ob Erdogans Nein das letzte Wort in der Sache ist, hat auch mit dem türkischen Präsidenten selbst zu tun. Der 68-jährige türkische Langzeitpräsident verliert seit seinem immer autoritäreren Auftreten im Land an Beliebtheit. Früher konnte Erdogan mit außenpolitischen Aktionen innenpolitisch punkten. Doch dieser Bonus ist in den vergangenen Monaten immer stärker verpufft. In einem Jahr wird in der Türkei der Präsident gewählt. Erdogan will wiedergewählt werden. Doch seine Umfragewerte deuten einen möglichen Machtwechsel im türkischen Präsidialamt an.

Bei einem Thema wie der PKK muss Erdogan folglich ganz besonders vorsichtig sein. So ließe sich seine harte Haltung erklären, während sein Chefberater Ibrahim Kalin und Außenminister Cavusoglu gleichzeitig diplomatischere Töne ansetzen.

Gut möglich ist, dass die Türkei am Ende grünes Licht für den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland gibt. Allerdings nur, wenn die beiden Länder ihre diplomatische Haltung gegenüber der YPG aufgeben.

