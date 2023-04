Türkei Weiterer Wahlkampfauftritt von Recep Tayyip Erdogan abgesagt

Mitten im Wahlkampf haben den türkischen Präsidenten Magenbeschwerden erwischt. Spekulationen um eine ernsthafte Erkrankung dementiert sein Team hart.

Der türkische Präsident ist gesundheitlich angeschlagen. (Foto: dpa) Recep Tayyip Erdogan

Istanbul, Ankara Nach der Absage von Wahlkampfauftritten am Mittwoch hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auch einen für Donnerstag geplanten Wahlkampftermin abgesagt. Erkan Kandemir, ein stellvertretender Vorsitzender von Erdogans Regierungspartei AKP, gab bekannt, dass der 69-Jährige am Donnerstag eine Kundgebung in der südlichen Stadt Mersin ausfallen lassen werde, aber später an einer Videokonferenz anlässlich der Inbetriebnahme des ersten türkischen Atomkraftwerks teilnehmen werde.

Türkische Vertreter stellten sich unterdessen online kursierenden Gerüchten entgegen, dass der Staatschef ernsthaft erkrankt und im Krankenhaus aufgenommen worden sei. „Wir weisen solche unbegründeten Behauptungen über den Gesundheitszustand von Präsident Erdogan kategorisch zurück“, twitterte dessen Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun und kündigte dabei ebenfalls die Teilnahme seines Chefs an der Videokonferenz an.

Der Vizepräsident Fuat Oktay sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, Erdogan gehe es gut. „Wir stehen ständig in Kontakt. Er hat sich etwas erkältet.“

Erdogan hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass er seine Wahlkampfauftritte an dem Tag absage und sich Zuhause ausruhen werde. Einen Tag zuvor war ein TV-Interview mit ihm aufgrund von Magenbeschwerden vorübergehend unterbrochen worden. Erdogan wurde am Dienstagabend von den türkischen Sendern Ulke TV und Kanal 7 interviewt, als das Programm plötzlich gestoppt wurde. Als das Interview etwa 20 Minuten später wieder anlief, entschuldigte Erdogan sich für die Unterbrechung und erklärte, er sei während seines Wahlkampfes an einer schweren „Magengrippe“ erkrankt. Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Erdogan strebt eine dritte Amtszeit an. Der türkische Staatschef betreibt einen intensiven Wahlkampf. Teils nahm er an drei oder mehr Veranstaltungen täglich teil. Im Jahr 2011 hatte er sich einer nach Angaben der Ärzte erfolgreichen Operation an seinem Verdauungssystem unterzogen. Mehr: So kämpfen Erdogan und seine Gegner um die Macht