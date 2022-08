Tumult vor Präsidentenvilla Eklat im brasilianischen Wahlkampf: Bolsonaro geht auf Youtuber los

Sao Paulo Die Brasilianer wissen: Jair Bolsonaro beherrscht die Kunst der Kommunikation in den sozialen Netzwerken besser als seine politischen Gegner. Doch immer häufiger wendet sich die Stimmung im Netz gegen ihn selbst. Jetzt ist dem brasilianischen Präsidenten der Kragen geplatzt.

Während einer Wahlkampfveranstaltung vor seiner Residenz in der Hauptstadt Brasília griff er den Influencer Wilker Leão an. Ein am Donnerstag vom brasilianischen Nachrichtenportal „G1“ veröffentlichtes Video zeigt, wie Bolsonaro zunächst Selfies mit seinen Anhängern macht. Dann begann der Youtuber, ihm kritische Fragen zu stellen, und filmte ihn dabei.

Wenig später wurde der junge Mann von einem Anhänger Bolsonaros auf den Boden geworfen, worauf der so attackierte Youtuber den Präsidenten als „Liebling politischer Hinterwäldler“ und „Landstreicher“ bezeichnete.

Bolsonaro, der in der Zwischenzeit schon in seinen Wagen gestiegen war, kam wutentbrannt wieder aus seinem Auto heraus. Dann rief er: „Komm her, ich will mit dir reden!“, griff Leão am T-Shirt und versuchte, ihm das Mobiltelefon wegzunehmen. Sicherheitskräfte zerrten Leão anschließend weg.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ein Journalist der Nachrichtenwebseite G1 filmte den Zwischenfall. Bolsonaro rief seinen Anhängern zu: „Filmt das nicht! Filmt das nicht! – Es ist sein Recht zu protestieren, aber er war unhöflich.“

Ein paar Minuten später erlaubten die Sicherheitskräfte Leão, zurückzukehren und mit Bolsonaro über Politik zu diskutieren. „Du kannst mit mir reden, so viel du willst“, sagte Bolsonaro, der Leão schon bei früheren Gelegenheiten getroffen hatte. Das Gespräch dauerte schließlich etwa fünf Minuten, dann fuhr Bolsonaro davon.

Der stramm rechte Präsident ist bekannt für Temperamentsausbrüche. 2020 drohte er einem Journalisten Prügel an, ein andermal sagte Bolsonaro, er würde auf Anhänger der linken Arbeiterpartei am liebsten schießen.

In Brasilien hat rund anderthalb Monate vor der Präsidentschaftswahl der Wahlkampf offiziell begonnen. Als Favoriten gehen der amtierende Präsident Bolsonaro und der frühere Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ins Rennen.

Umfragen zufolge liegt der linke Herausforderer Lula da Silva deutlich vor Bolsonaro. Demnach würden 44 Prozent der Befragten für Lula votieren, der rechtspopulistische Bolsonaro käme nur auf 32 Prozent.

Brasilien wählt am 2. Oktober einen neuen Staatschef. Bolsonaro hat in der Vergangenheit das elektronische Wahlsystem in Brasilien infrage gestellt und unbelegte Behauptungen aufgestellt, bei den Wahlen 2018 sei es zu Betrügereien gekommen. Damit hat Bolsonaro Befürchtungen befeuert, er würde das Ergebnis der Wahlen möglicherweise nicht akzeptieren. Brasilien hatte im Mai ein Beobachterteam der Europäischen Union für die Wahlen ausgeladen.

Mehr: Wahlkampf in Brasilien – Jair Bolsonaro macht auf Donald Trump