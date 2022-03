TV-Ansprache Putin verteidigt den Ukraine-Krieg und stellt Russen auf wirtschaftliche Probleme ein

Im Staatsfernsehen erhebt Russlands Präsident schwere Vorwürfe gegen den Westen – ohne Belege. Zugleich stellt er das Volk auf steigende Inflation und eine höhere Arbeitslosigkeit ein.

Der russische Präsident hält den Angriff auf die Ukraine für gerechtfertigt. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin

Moskau Fast drei Wochen ist es her, dass Russlands Armee in der Ukraine einmarschiert ist. Der Westen antwortete mit Waffenlieferungen an die ehemalige Sowjetrepublik und harten Sanktionen, die ihre Wirkung nicht verfehlen. An diesem Mittwoch sprach Kremlchef Wladimir Putin im russischen Staatsfernsehen und bezichtigte den Westen, den „Plan eines ökonomischen Blitzkriegs gegen Russland“ zu verfolgen.

Doch dieser Versuch werde nicht funktionieren, so Putin. Die neue Realität erfordere jedoch tiefgreifende Veränderungen der russischen Wirtschaft. Die Inflation und die Arbeitslosigkeit würden steigen.

„Wir werden diese Fragen angehen“, sagte Putin bei einer Sitzung zur sozialen und wirtschaftlichen Lage, die im TV übertragen wurde. Steigende Preise würden sich auf die Gehälter der Menschen auswirken. Familien mit Kindern verspricht er Unterstützung. Putin versicherte, die Zentralbank werde kein Geld drucken müssen.

Dabei dreht sich die Preisspirale immer schneller. Laut dem Wirtschaftsministerium lag die Teuerungsrate zum Stichtag 11. März bei 12,5 Prozent. In der Woche zuvor war sie demnach bei 10,4 Prozent.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Der russische Präsident zeigte sich überzeugt, dass der Westen in jedem Fall Sanktionen gegen sein Land verhängt hätte. „Der Westen macht sich nicht einmal die Mühe zu verbergen, dass es sein Ziel ist, der gesamten russischen Wirtschaft und jedem einzelnen Russen zu schaden.“ Wenn der Westen glaube, dass Russland zusammenbrechen oder nachgeben würde, „dann kennen sie weder unsere Geschichte noch unser Volk.“ >> Lesen Sie dazu: Sekt, Autos, Diamanten – EU lässt keine Luxusgüter mehr nach Russland Zugleich verteidigte Russlands Präsident ein weiteres Mal die Invasion im Nachbarland: „Alle diplomatischen Möglichkeiten waren ausgeschöpft.“ Er versicherte, dass er die Ukraine nicht besetzen wolle – obwohl russische Truppen nahe Kiew oder anderer Städte stünden. „Ein solches Ziel haben wir nicht.“ Gegen den Westen erhob Putin in seiner Ansprache unbelegt schwere Vorwürfe. Seinen Worten nach drängen „die westlichen Schutzherren die Ukraine zu einer Fortsetzung des Blutvergießens“. Sie lieferten Waffen, Informationen und schickten Söldner in das Nachbarland, sagte der Kremlchef. Putin behauptete weiter: „Die Ukraine hat mit Unterstützung westlicher Mächte eine Aggression gegen Russland geplant.“ Er werde aber nicht zulassen, dass die Ukraine zum Aufmarschgebiet einer Aggression gegen Russland werde. Mehr: Russland offenbart militärische Mängel – was Europa nicht sicherer macht