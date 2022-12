Überraschende Aktion Messi im Bischt statt Trikot zum WM-Pokal – Katar nutzt das Scheinwerferlicht maximal aus

Die Katar-WM schloss mit Bildern eines Zeichens abseits des Fußballs. Lionel Messi feiert nicht nur im Argentinien-Trikot. Und jetzt kommt die deutsche EM 2024 – ohne Politisierung?

Lusail, Berlin, Düsseldorf Lionel Messi wirkte irritiert, als er von Katars Staatsoberhaupt überraschend das leicht transparente Edelgewand umgelegt bekam. Emir Tamim bin Hamad Al Thani und Fifa-Präsident Gianni Infantino mussten dem argentinischen Superstar zeigen, wie er seine Hände durch die Ärmel des sogenannten Bischt führen muss.

Bevor der 35-Jährige nach dem Finalsieg bei der Fußball-WM in Katar gegen Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen) am Sonntagabend den goldenen Pokal in die Luft streckte, wurde der Argentinier in einen sogenannten Bischt gehüllt. Über dem traditionell himmelblau-weißen Trikot trug Messi den leicht durchsichtigen schwarzen Umhang mit goldenen Bordüren.

Und plötzlich gehörten die Jubelbilder der Argentinier mit dem goldenen WM-Pokal nicht mehr nur den neuen Weltmeistern – sondern wieder auch dem Gastgeber dieser so stark politisierten Endrunde.

Eine Aktion, von der Messi wenig begeistert schien – ausgerechnet im größten Moment seiner Karriere musste sein geliebtes Argentinien-Trikot hinter dem traditionellen Übergewand des WM-Gastgebers zurückstehen. Und doch musste er, dessen Arbeitgeber Paris St. Germain zu 100 Prozent der von Tamim bin Hamad Al Thani gegründeten Firma Oryx Qatar Sport Investments, Tochterfirma der Qatar Investment Authority, gehört, gute Miene zu diesem Spiel machen – immerhin kassiert er dort ein fürstliches Jahresgehalt in dreistelliger Millionenhöhe.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen „Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment“, sagte Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger in der ARD. Der langjährige argentinische Nationalspieler Pablo Zabaleta kommentierte in der BBC: „Warum? Einfach nur warum? Es gab keinen Grund, das zu machen.“ In den sozialen Medien reichten die Reaktionen bis hin zur lautstarken Empörung. Ausrichter des nächsten Fußball-Großereignisses ist 2024 Deutschland „In gewisser Weise ist es beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben“, sagte der englische Ex-Profi Gary Lineker beim Sender BBC. „Ihn da zu instrumentalisieren - autsch!“, sagte Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme bei MagentaTV. Der Bischt wird im Emirat vorrangig von wichtigen Personen am Nationalfeiertag übergezogen. >> Lesen Sie auch: „Zeitgenössische Form der Sklaverei“ – Katar, das Kafala-System – und das Leben der Arbeitsmigranten Deshalb war der letzte Akt der insbesondere in Deutschland hochumstrittenen Katar-Endrunde im Lusail Stadion nicht unbedingt überraschend. Katar nutzte das Scheinwerferlicht maximal aus. Auf der Ehrentribüne saßen etliche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen und der Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeiter, die Katar zurückweist, war weit weg. EU-Skandal wirft Imagekampagne des Emirats um Jahre zurück Nach der Russland-WM 2018 und der Corona-EM 2021 war die Endrunde 2022 das dritte Fußball-Highlight in Folge, das komplizierte gesellschaftspolitische Debatten provozierte. Der Ausrichter des nächsten Fußball-Großereignisses ist 2024 Deutschland. >> Lesen Sie hier: Korruptionsskandal in Brüssel sorgt für Unruhe in Katar – Außenminister „außer sich vor Wut“ In Katar werde Fußball „als politisches Instrument“ begriffen, schrieb Philipp Lahm, Turnierdirektor der EM 2024, in seiner „Zeit“-Kolumne vor dem Finale. Zuletzt sei bekannt geworden, „dass Katar hochrangige EU-Abgeordnete bestochen haben soll, die dann wiederum Katars Umgang mit Wanderarbeitern verharmlosten“. Der Skandal im EU-Parlament wurde weltweit beachtet – sehr zum Ärger des Golf-Staats, der vor einem politischen Scherbenhaufen steht. Die Imagekampagne des Emirats wird um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückgeworfen. Als weltoffenes, reformwilliges Land wollte sich Katar während der Fußballweltmeisterschaft präsentieren. Das Turnier wird nun überlagert von den Fotos der belgischen Justiz: ein Reisekoffer und zwei Aktentaschen, vollgestopft mit Bargeld. Der Ex-Nationalspieler und Weltmeister von 2014 ist Turnierdirektor der Euro 2024 in Deutschland. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Philipp Lahm Die EM 2024 werde „in einer Demokratie stattfinden, in Deutschland. Dort muss das, was Europa ausmacht, nämlich Freiheit, Vielfalt und Gleichheit vor dem Gesetz, verteidigt werden. Es sind auch die Werte des Fußballs“, schrieb Lahm. Große Worte, die auch verpflichten. Während der Endrunde hatte die deutsche Politik mit Katar einen langfristigen Liefervertrag für Flüssiggas abgeschlossen. Der Deutsche Fußball-Bund hatte den Zuschlag für die EM vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 vor gut vier Jahren bekommen, damals im Bewerbungsrennen mit der Türkei. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Lahm zuletzt, das WM-Sommermärchen 2006 könne Vorbild sein. „Wir haben uns als toller Gastgeber präsentiert, das Wetter war überragend – da muss schon alles passen“, sagte der 39-Jährige. Die Vergabe des Heim-Turniers vor 16 Jahren ist längst auch von Bestechungsvorwürfen überschattet. Im Rückblick wirkt die Show zur Auslosung der EM-Qualifikation im Oktober in Frankfurt/Main fast schon wie ein zu passender Zufall. Popstar Lena präsentierte ihren aktuellen Song „Looking for Love“ – eineinhalb Monate später wurde in Katar heftig gestritten, weil der Weltverband Fifa die „One Love“-Kapitänsbinde einiger europäischer WM-Teilnehmer untersagte. Auch der DFB musste klein beigeben – den Vorwurf, die eigenen Werte nicht ausreichend verteidigt zu haben, wies der Verband zurück. Mehr: „Die Welt ist heute ein gerechterer Ort. Ehre sei Gott, Ehre sei Messi“ – Stimmen zu einem irren WM-Finale