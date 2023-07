Überwachung Verfassungsschutz warnt vor chinesischen Spionen in Deutschland

Die Internationale Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas agiert wie ein Nachrichtendienst. Expertinnen halten die Warnung der deutschen Behörden für überfällig.

Der deutsche Verfassungsschutz warnt vor einer Einflussnahme des chinesischen Nachrichtendienstes. (Foto: Reuters) Die Flagge Chinas

Berlin Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Mitarbeiter in Politik und Verwaltung in einer Mitteilung vor Einnahmeversuchen durch chinesische Nachrichtendienste gewarnt. Konkret geht es in der am Freitag veröffentlichten Warnung um die Internationale Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (International Department of the Central Committee of the Communist Party of China, ID-CPC).

Die Internationale Abteilung des Zentralkomitees der Partei ist eigentlich vor allem für die Pflege von Kontakten zu Parteien außerhalb Chinas zuständig. Doch die Organisation hat ihren Wirkungskreis inzwischen deutlich ausgeweitet, so stehen außer Parlamentariern auch Mitarbeiter in Ministerien und parteinahen Stiftungen im Fokus.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sei zu der Einschätzung gelangt, heißt es in der Mitteilung, „dass das ID-CPC de facto auch wie ein Nachrichtendienst der Volksrepublik China agiert und somit dem chinesischen Nachrichtendienstapparat zuzurechnen ist“.