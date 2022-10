Russland rechtfertigt seinen Angriff in der Ukraine zunehmend mit religiösen Motiven. Warum, erklärt ein Blick auf die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche im Land.

Die Orthodoxe Kirche fungiere in Russland als „kulturelle Identifikation“, die die vielen Christen im Land eine. (Foto: AP) Wladimir Putin und die russisch-orthodoxe Kirche

Moskau Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow hat den Krieg in der Ukraine kürzlich als Kampf gegen den „Satanismus“ bezeichnet. Das Ziel sei die „Desatanisierung“ des Landes, sagte der Staatschef der russischen Teilrepublik am Dienstag in einem Beitrag im Nachrichtendienst Telegram.

„Ich gebe euch mein Wort, wir werden sie jeden Tag angreifen, und jeden Tag werden wir sie zerstören“, redete sich der wegen seiner Brutalität auch „Putins Bluthund“ genannte Kadyrow in Rage. „Wir werden diese Dämonen nicht gefangen nehmen, wir werden sie verbrennen.“ Den Krieg gegen die Ukraine bezeichnete er als „Dschihad“.

Wirres Gefasel, ja, das sich mit Blick auf die russische Religionslandschaft durchaus erklären lässt. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist die christlich-orthodoxe Kirche in Russland die große Mehrheitsreligion. Schätzungsweise 70 Prozent fühlen sich ihr zugehörig.

